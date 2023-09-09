السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قادمة من المغرب.. بعثة المصرى تصل إلى مطار برج العرب

بعثة فريق المصري
بعثة فريق المصري

وصلت بعثة فريق النادي المصري إلى مطار برج العرب قادمة من المغرب، عقب انتهاء معسكر الإعداد الخارجي للفريق، والذي انطلق من أسبوعين بمدينة مراكش المغربية استعدادًا للموسم الجديد.

وكانت البعثة قد عاشت فترات عصيبة أثناء تواجدها بمطار محمد الخامس، بعد أن ضرب زلزال قوي الأراضي المغربية قبل مغادرة البعثة إلى مطار برج العرب بالإسكندرية.

وكان معسكر إعداد الفريق بمدينة مراكش المغربية قد حرصت إدارة النادي على توفيره للجهاز الفني بقيادة علي ماهر، وعمل حالة من الإغلاق التام على الفريق خلال فترة إقامة المعسكر، لتحقيق الهدف المطلوب منه من رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبي الفريق القدامى والجدد، وخلق حالة من التجانس بينهم استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

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وأدى فريق المصري، خلال معسكر المغرب، 3 مباريات ودية حقق فيها الفريق الفوز بمباراة، وتعادل في مباراتين أمام فريق الكوكب المغربي بأربعة أهداف لكل فريق وأمام الاتفاق المغربي، والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، قبل أن يفوز على فريق أوليمبك أسفي بهدفين مقابل هدف. 

وقرر على ماهر، المدير الفني للفريق، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة بعد نهاية المعسكر، والعودة إلى مصر، على أن يعود الفريق للتدريبات الثلاثاء المقبل  استعدادًا للموسم الجديد.

ونجح مجلس إدارة المصري خلال الانتقالات الصيفية الحالية في الحصول على خدمات ميدو جابر، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، بالإضافة إلى سمير فكري، لاعب فريق الداخلية، وكذلك محمد الشامي وباهر المحمدي لاعبا الإسماعيلي، وأحمد أيمن منصور وأحمد عيد لاعبا الزمالك، ويوسف الجوهري لاعب المقاولون العرب، والغاني ليستويل أمانكونا، بالإضافة إلى التونسي فخرالدين بن يوسف، وكذلك الاقتراب من حسم صفقة اللاعب غيلاس قناوي، صانع ألعاب فريق وفاق أسطيف الجزائري.

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