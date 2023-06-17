فرنسا تهزم جبل طارق بثلاثية فى تصفيات أمم أوروبا

عزز منتخب فرنسا صدارته للمجموعة الثانية بتصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقرر إقامتها في ألمانيا صيف العام المقبل، وذلك بعد فوزه على منتخب جبل طارق 3 / صفر، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة.

ورفع منتخب فرنسا رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة، فيما يحتل منتخب جبل طارق المركز الخامس والأخير بدون رصيد من النقاط.

وتقدم منتخب فرنسا عن طريق أوليفييه جيرو في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف كيليان مبابي الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 78 سجل أيمن مويلحي الهدف الثالث للمنتخب الفرنسي بالخطأ في مرمى منتخب بلاده جبل طارق.