منتخب مصر: معسكر الإمارات هدفه الوقوف على المستوى الحقيقى قبل تصفيات المونديال

تحدث حازم إمام المشرف على منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن معسكر الفراعنة في الإمارات خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وقال حازم إمام في تصريحات اليوم الثلاثاء لقناة أبوظبي الرياضية: عندما نأتي إلى الإمارات نشعر وكأننا في مصر، أدعو الجماهير لمشاهدة الفراعنة والاستمتاع بنجوم الفريق.

وأضاف: نشعر بأن المعسكر الحالي أفضل بكثير عن الذي قبله، جميع اللاعبين حاضرين بدنيًا وذهنيًا.

وتابع: المعسكر الحالي هو الأخير قبل تصفيات المونديال وسيحدد بنسبة كبيرة المستوى الحقيقي للمنتخب المصري.

- عندما نأتي إلى الإمارات نشعر وكأننا في مصر

- دعوة للجماهير في الإمارات للاستمتاع بالمبارتين ومشاهدة نجوم مصر

- هدفنا معرفة مستوانا الحقيقي قبل الاستحقاقات الهامة



حازم إمام - عضو اتحاد الكرة والمشرف على منتخب مصر الأول يتحدث إلى #أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/OC0T8SvKfq — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 10, 2023

قائمة منتخب مصر لمواجهتى زامبيا والجزائر في الإمارات



كان البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر، استدعى 25 لاعبًا لمعسكر الإمارات الذى يتخلله مباراتا زامبيا والجزائر الوديتان، وشملت القائمة:

محمد الشناوى ومحمد صبحي ومحمد أبوجبل لحراسة المرمى.

محمد هاني وعمر كمال عبدالواحد وأحمد فتوح ومحمد حمدى ومحمد عبدالمنعم وعلى جبر وأحمد سامى وياسر إبراهيم فى الدفاع.

طارق حامد ومروان عطية ومحمد الننى وحمدى فتحى ومحمود حماده وأحمد سيد زيزو وأحمد نبيل كوكا ومصطفى فتحى ومحمود حسن تريزيجيه وحسين الشحات فى وسط الملعب.

محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفي محمد ومروان حمدي فى الهجوم.

وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس المباراة على الهواء مباشرًا، عبر قناة أون تايم سبورتس اتش دى 1، كما تنقل المباراة عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية.