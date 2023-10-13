بعد الفوز على زامبيا.. موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام الجزائر وديًا

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لخوض مباراة ودية قوية أمام نظيره الجزائري في ختام معسكره التدريبي المقام بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 9 وحتى 17 أكتوبر الجاري.

وكان منتخب مصر قد حقق فوزا صعبا على زامبيا بهدف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت أمس على ملعب "هزاع بن زايد".

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز على منتخب الجزائر في الديربي الشمال إفريقي، من أجل بث روح الطمأنينة في نفوس الجماهير قبل خوض تصفيات كأس العالم 2026 ومنافسات كأس الأمم الإفريقية مطلع العام المقبل.

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موعد مباراة مصر القادمة والجزائر الودية

تنطلق مباراة مصر والجزائر على ملعب "هزاع بن زايد" في تمام السابعة مساء الإثنين المقبل الموافق 16 أكتوبر بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر الودية

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورتس، مباراة مصر والجزائر التي ستقام في تمام السابعة مساء الإثنين المقبل.

كما تنقل قنوات أبو ظبي الرياضية، مباراة مصر والجزائر عبر قناتها المفتوحة المجانية.



تشكيل منتخب مصر المتوقع لمباراة الجزائر

من المتوقع أن يخوض منتخب مصر مباراته الودية أمام الجزائر بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - أحمد مصطفى زيزو

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح



نتائج قرعة كأس الأمم الإفريقية

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - غينيا بيساو - غينيا الاستوائية - نيجيريا

المجموعة الثانية: موزمبيق - الرأس الأخضر - غانا - مصر

المجموعة الثالثة: جامبيا - غينيا - الكاميرون - السنغال

المجموعة الرابعة: أنجولا - موريتانيا - بوركينا فاسو - الجزائر

المجموعة الخامسة: ناميبيا - جنوب أفريقيا - مالي - تونس

المجموعة السادسة: تنزانيا - زامبيا - الكونغو الديمقراطية - المغرب

