الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى تستقبل الخبير الاقتصادى أحمد جلال

جريدة الدستور

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بمقرها الرسمي في محافظة القاهرة، اليوم الجمعة، الدكتور أحمد جلال، الخبير الاقتصادي والمقرر العام للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، وذلك في إطار قيام الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي، بلقاء عدد من الجهات والمؤسسات والشخصيات العامة التي تعبر عن مكونات المجتمع المصري.

كان في استقباله المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي ومستشارها القانوني، الذي قدم التحية والتقدير للدكتور أحمد جلال على زيارته لمقر الحملة، مؤكدًا أن الحملة حريصة على الاستماع إلى أصحاب الخبرة ومحبي الوطن المخلصين، مشيرا الى أن الأزمة الاقتصادية عالمية ومشكلة العملة منتشرة في جميع أنحاء العالم وأننا تجاوزنا الجزء الصعب، مضيفًا أن الدولة بذلت جهدا كبيرا خلال التسع سنوات الماضية.

 

من جانبه أكد الدكتور أحمد جلال الخبير الاقتصادي، أنه لا يتوانى عن تقديم ما يخدم الصالح العام، كذلك معبرًا عن رغبته الصادقة في النهوض بلادنا إلى الأمام، مشيرًا إلى أن هناك ثلاثة محاور أساسية لابد من الانتباه إليها في هذه الأزمة الاقتصادية وهي التضخم والدين العام والموازنة لأنها ركائز النمو الاقتصادي، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادي عملية مستمرة ولن تنتهي وليس في مصر فقط بل في أقوى الاقتصاديات أيضًا، وأن ما حدث كان ضروريًا ومناسبًا في حينه، مضيفا أن الانتخابات الرئاسية فرصة كبيرة لطرح تصور مختلف للسياسات الاقتصادية للمرحلة القادمة عما كانت عليه في السابق.

وأضاف أن هناك ضرورة لعمل برنامج اقتصادي متكامل، يركز على التوازن الكلي، وتشجيع نمو يحقق العدالة الاجتماعية، مستهدفا في ذلك عمل مبادرات لكل العاملين في الخارج والتصدير والسياحة باعتبارها إحدى وسائل تخفيف الضغط على العملة المصرية، وغيرها من المقترحات والأفكار ذات الأهمية.

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