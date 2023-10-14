السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

رئيس الوزراء يتفقد الإنشاءات فى استاد النادى المصرى الجديد ببورسعيد

رئيس الوزراء يتفقد
رئيس الوزراء يتفقد إنشاءات النادي المصري الجديد ببورسعيد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، الإنشاءات الجارية في استاد النادي المصري الجديد ببورسعيد، ضمن جدول أعمال جولته التفقدية لعدد من المشروعات ببورسعيد.
بدأت جولة رئيس الوزراء ومرافقوه داخل موقع إنشاء النادي المصري الجديد بالاستماع لشرح تفصيلي حول المخطط العام والتفصيلي الذي يجري تنفيذه والمدى الزمني المقرر للانتهاء من كل الأعمال الإنشائية.

ومن المُقرر أن ينتقل رئيس الوزراء بعد انتهاء جولته في المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، لافتتاح عددٍ من المشروعات في بورسعيد.

ويرافق رئيس الوزراء، اليوم، المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ومسئولو المنطقة الصناعية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وعدد كبير من مسئولي المحافظة.

تفقد الأوضاع الفعلية على الأرض

يأتي ذلك فى ضوء سياسة مدبولي، التي تركز بشكل دائم على إجراء الجولات الميدانية، لتفقد الأوضاع الفعلية على الأرض وعدم الارتكان للتقارير المكتبية، وإزالة أي معوقات قد تواجه سير عمليات التنفيذ وفق الجداول الزمنية المتفق عليها من ناحية، وجودة تنفيذ المشروعات من جهة ناحية أخرى.

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رئيس الوزراء يفتتح مبنى المركز التكنولوجي بديوان عام محافظة بورسعيد

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رئيس الوزراء يبدأ جولته التفقدية فى بورسعيد بلقاء المحافظ

وأعلن رئيس الوزراء، الأسبوع الماضي، عن أنه سيجري عددًا كبيرًا من الجولات الميدانية، خلال الفترات المقبلة، فى شتى ربوع مصر، وتم إعلان ذلك خلال الجولات التي بدأت الأسبوعين الماضيين بتفقد منطقة المال والأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ثم جولة محافظة الإسكندرية، تلتها جولة مشروعات الشراكة بأكتوبر والقرية الذكية التي جرت الخميس الماضي.

جدير بالذكر أن محافظة بورسعيد شهدت تنفيذ عدد كبير جدًا من المشروعات التنموية بدءًا من عام ٢٠١٤، وأعلنت نفسها أول محافظة خالية تمامًا من العشوائيات الخطرة، هذا إلى جانب افتتاح عدد كبير من المشروعات الصناعية فى المنطقة الحرة، التي تواصل فتح آفاق جديدة للتنمية وتوفير فرص الاستثمار وفرص العمل.

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