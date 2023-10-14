السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يفتتح مبنى المركز التكنولوجي بديوان عام محافظة بورسعيد

مدبولى يشهد افتتاح
مدبولى يشهد افتتاح مبنى المركز التكنولوجي الجديد

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، افتتاح مبنى المركز التكنولوجي الجديد بديوان عام محافظة بورسعيد.
أزاح الستار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ولفيف من قيادات الوزارة والمحافظة.
كما افتتح رئيس الوزراء مركز العمليات وإدارة الأزمات والكوارث، ثم شهد ومرافقوه تجربة عملية للتواصل مع المعنيين من خلال المركز.
وأجرى رئيس الوزراء، مناقشة فعلية مع مسؤول الإسعاف وسأله عن معرفته بأماكن توافر الأسرة فى حال كانت هناك حادثة، وتلقى كافة الردود للتأكد من جاهزية المركز للقيام بدوره المنوط والمستهدف.

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رئيس الوزراء يبدأ جولته التفقدية فى بورسعيد بلقاء المحافظ

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اليوم.. رئيس الوزراء يتفقد عددًا من المشروعات ببورسعيد

مدبولي يشهد افتتاح مبنى المركز التكنولوجي الجديد 


واستمع رئيس الوزراء من رئيس الشبكة الوطنية لكافة الإجراءات التي تمت من أجل إنشاء المركز ومكوناته والهيكل التنظيمي، والأنشطة المستخدمة داخل أنظمة الشبكة.

مدبولى يشهد افتتاح مبنى المركز التكنولوجي الجديد بديوان عام محافظة بورسعيد

ومن المُقرر أن ينتقل رئيس الوزراء بعد انتهاء جولته فى المنطقة الصناعية شرق بورسعيد لافتتاح عددٍ من المشروعات في بورسعيد، ومن ثم تنتهي جولته فى المحافظة.

ويرافق رئيس الوزراء، اليوم، المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومسئولو المنطقة الصناعية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وعدد كبير من مسئولي المحافظة.

مدبولى يشهد افتتاح مبنى المركز التكنولوجي الجديد بديوان عام محافظة بورسعيد

كما يأتي ذلك في ضوء سياسة مدبولي، التي تركز بشكل دائم على إجراء الجولات الميدانية، لتفقد الأوضاع الفعلية على الأرض وعدم الارتكان للتقارير المكتبية، وإزالة أي معوقات قد تواجه سير عمليات التنفيذ وفق الجداول الزمنية المتفق عليها من ناحية، وجودة تنفيذ المشروعات من جهة ناحية أخرى.

وأعلن رئيس الوزراء، الأسبوع الماضي، أنه سيجري عدد كبير من الجولات الميدانية، خلال الفترات المقبلة، فى شتى ربوع مصر، وتم إعلان ذلك خلال الجولات التي بدأت الأسبوعين الماضيين بتفقد منطقة المال والأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ثم جولة محافظة الإسكندرية، تلاها جولة مشروعات الشراكة بأكتوبر والقرية الذكية التي جرت الخميس الماضي.

رئيس مجلس الوزراء مبنى المركز التكنولوجي الجديد افتتاح مبنى المركز التكنولوجي الجديد وزير التنمية المحلية مركز العمليات وإدارة الأزمات

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