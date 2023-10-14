رئيس الوزراء يبدأ جولته التفقدية فى بورسعيد بلقاء المحافظ

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية بعدد من المشروعات بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، بلقاء المحافظ اللواء عادل الغضبان، فى مقر المحافظة.

يرافق رئيس الوزراء اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ولفيف من قيادات الوزارة والمحافظة.

ويجري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جولة تفقدية في مشروعات المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين.

ومن المقرر أن ينتقل رئيس الوزراء بعد انتهاء جولته فى المنطقة الصناعية شرق بورسعيد لافتتاح عدد من المشروعات في بورسعيد، ومن ثم تنتهي جولته في المحافظة.

تفقد الأوضاع الفعلية على الأرض

يأتي ذلك فى ضوء سياسة مدبولي، التي تركز بشكل دائم على إجراء الجولات الميدانية، لتفقد الأوضاع الفعلية على الأرض وعدم الارتكان للتقارير المكتبية، وإزالة أي معوقات قد تواجه سير عمليات التنفيذ وفق الجداول الزمنية المتفق عليها من ناحية، وجودة تنفيذ المشروعات من جهة ناحية أخرى.

وأعلن رئيس الوزراء، الأسبوع الماضي، عن أنه سيجري عددا كبيرا من الجولات الميدانية، خلال الفترات المقبلة، فى شتى ربوع مصر، وتم إعلان ذلك خلال الجولات التي بدأت الأسبوعين الماضيين بتفقد منطقة المال والأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ثم جولة محافظة الإسكندرية، تلاها جولة مشروعات الشراكة بأكتوبر والقرية الذكية التي جرت الخميس الماضي.

جدير بالذكر أن محافظة بورسعيد شهدت تنفيذ عدد كبير جدًا من المشروعات التنموية بدءًا من عام 2014، وأعلنت نفسها أول محافظة خالية تمامًا من العشوائيات الخطرة، هذا إلى جانب افتتاح عدد كبير من المشروعات الصناعية فى المنطقة الحرة، التي تواصل فتح آفاق جديدة للتنمية وتوفير فرص الاستثمار وفرص العمل.