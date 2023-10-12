الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يزور شركة سايتك الرائدة فى تطوير الأجهزة والبرامج لصناعة السيارات

رئيس الوزراء يزور
رئيس الوزراء يزور شركة سايتك

خلال جولته بالقرية الذكية اليوم، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة شركة "سايتك سولوشينز -SEITech  Solutions"  الرائدة في تطوير الأجهزة والبرامج المدمجة لصناعة السيارات، وتقنيات حلول الثورة الصناعية الرابعة للتطبيقات الصناعية.

الشركة لها مركزان بمصر.. بالقرية الذكية ومدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة

وتفقد رئيس الوزراء منظومة العمل بالشركة، وأدار حوارات مع المهندسين العاملين بالشركة للتعرف على الأنظمة التي يتم تطويرها فيما يخص صناعة السيارات، والتجارب التي يتم تنفيذها على تلك الأنظمة المتطورة.

كما استمع رئيس الوزراء لشرح من شادي زهران، المدير العام لفرع الشركة بمصر، الذي أوضح أن الشركة تقدم خدماتها لقطاع الصناعة والسيارات من خلال 3 مراكز أحدها بالمقر الرئيسي في مدينة شتوتجارت الألمانية، ومركزين في مصر أحدهما بالقرية الذكية وآخر في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تتعاون مع شركة Hella الرائدة في مجال أجهزة استشعار الرادار عالية الأداء والإلكترونيات، وقامت بإنشاء مركز لتطوير البرمجيات، يعمل به أفضل الكوادر المصرية.

في إطار اهتمام الدولة بجذب الاستثمارات في مجال التعهيد، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجولة اليوم، بالقرية الذكية، زار خلالها خمسًا من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد، يرافقه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وعدد من مسئولي وقيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الزيارة تأتي في إطار اهتمام الحكومة بدعم وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، والسعي لتعزيز نمو القطاعات التصديرية، وتنمية صناعة التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود.

وبدأت الجولة بزيارة شركة "بيكسلوجيك ميديا Pixelogic Media" الأمريكية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والفنون الرقمية وخدمات تطوير البرمجيات للوسائط المتعددة.

بدء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى بالعاصمة الإدارية

وتفقد رئيس الوزراء منظومة العمل الخاصة بالشركة، واستمع إلى شرح من تيسير الهواري، مدير عام الشركة، الذي أوضح أن "بيكسلوجيك" تعد مزودًا عالميًا لخدمات توطين المحتوى وصناعة الترفيه، حيث إن لها 6 مراكز حول العالم، وتقدم خدماتها لمالكي المحتوى الرائدين في الصناعة، بما في ذلك كبرى استديوهات هوليوود والمنصات الرقمية، مضيفًا أن المرأة تشكل عنصرًا مهمًا ضمن تشغيل الشركة بنسبة تصل لـ55%.

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