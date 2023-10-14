السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. رئيس الوزراء يتفقد عددًا من المشروعات ببورسعيد

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

يجري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، جولة تفقدية في مشروعات المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين.

ومن المُقرر أن ينتقل رئيس الوزراء بعد انتهاء جولته فى المنطقة الصناعية شرق بورسعيد لافتتاح عددٍ من المشروعات في بورسعيد، ومن ثم تنتهي جولته فى المحافظة.

ويرافق رئيس الوزراء، اليوم، المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومسئولو المنطقة الصناعية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وعدد كبير من مسئولي المحافظة.

يأتي ذلك فى ضوء سياسة مدبولي، التي تركز بشكل دائم على إجراء الجولات الميدانية، لتفقد الأوضاع الفعلية على الأرض وعدم الارتكان للتقارير المكتبية، وإزالة أي معوقات قد تواجه سير عمليات التنفيذ وفق الجداول الزمنية المتفق عليها من ناحية، وجودة تنفيذ المشروعات من جهة ناحية أخرى.
وأعلن رئيس الوزراء، الأسبوع الماضي، أنه سيجري عدد كبير من الجولات الميدانية، خلال الفترات المقبلة، فى شتى ربوع مصر، وتم إعلان ذلك خلال الجولات التي بدأت الأسبوعين الماضيين بتفقد منطقة المال والأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ثم جولة محافظة الإسكندرية، تلاها جولة مشروعات الشراكة بأكتوبر والقرية الذكية التي جرت الخميس الماضي.

جدير بالذكر أن محافظة بورسعيد شهدت تنفيذ عدد كبير جدًا من المشروعات التنموية بدءًا من عام ٢٠١٤، وأعلنت نفسها أول محافظة خالية تمامًا من العشوائيات الخطرة، هذا إلى جانب افتتاح عدد كبير من المشروعات الصناعية فى المنطقة الحرة، التي تواصل فتح آفاق جديدة للتنمية وتوفير فرص الاستثمار وفرص العمل.

الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء اليوم جولة تفقدية مشروعات المنطقة الصناعية بورسعيد

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