بعد قليل.. رئيس الوزراء يفتتح تطوير المتحف الرومانى بالإسكندرية

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، تطوير المتحف الروماني في الإسكندرية، بعد انتهاء أعمال تطويره بالكامل، وإعلان إعادة افتتاح المتحف رسميًا، بحضور عدد كبير من الوزراء والمسئولين، وذلك ضمن أعمال جولته التفقدية اليوم بمشروعات محافظة الإسكندرية.

وتم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي ورفع المخلفات بالموقع العام للمتحف، وجرت أعمال ترميم الواجهات الرئيسية الغربية والشرقية وأعمال ترميم الحوائط الأثرية الداخلية.

كما جرى الانتهاء من أعمال تركيبات الهيكل المعدني لمبنى المتحف، بالإضافة إلى أعمال تدعيم العناصر الإنشائية للدور الأرضي بالمتحف، واستكمال أعمال التشطيبات المعمارية للمبنى الإداري الملحق بالمتحف وقاعات العرض المتحفي.

يضم المتحف أكثر من 30 قاعة للعرض المتحفي طبقًا لسيناريو العرض المتحفي الذي قامت بوضعه لجنة أثرية تم تشكيلها لعرض قرابة 20 ألف قطعة أثرية ترجع للعصور اليونانية والرومانية.

ويعد المتحف اليوناني الروماني من أهم وأقدم المعالم السياحية والأثرية المتخصصة في الحضارة اليونانية الرومانية بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط بمدينة الإسكندرية.

ومن المقرر أن يصبح المتحف مركزًا علميًا وثقافيًا لحضارات البحر المتوسط؛ حيث يشمل قاعات للعرض المتحفي، وحديقة متحفية، ومركزًا لحفظ وترميم الآثار، ومركزًا آخر لبحوث العملة، ومركزًا للبحث العلمي، كما يضم أيضًا قاعات للدراسة والمؤتمرات ومكتبة وورشة طباعة، وقاعات وسائط متعددة Multimedia، وأيضًا مدرسة للتربية المتحفية لتنمية الوعي الأثري للأطفال.

وبالفعل تمكنت وزارة الآثار بالتنسيق مع محافظ الإسكندرية من إزالة الإشغالات الموجودة بمحيط المتحف، والتي كانت تسيء للمنظر الحضاري المخطط الوصول إليه بعد الانتهاء من أعمال التطوير والترميم استعدادًا لافتتاحه.

المتحف الروماني بالإسكندرية تم إنشاؤه عام 1892 وافتتحه الخديو عباس حلمي الثاني عام 1895 وكان يعرض العديد من القطع الأثرية التي عُثر عليها في الإسكندرية وما حولها، ويرجع معظمها إلى العصر البطلمي والعصر الروماني.

وفي عام 1983 تم تسجيل المتحف في عِداد الآثار الإسلامية والقبطية بمنطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 1983.