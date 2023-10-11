الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعد قليل.. رئيس الوزراء يفتتح تطوير المتحف الرومانى بالإسكندرية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، تطوير المتحف الروماني في الإسكندرية، بعد انتهاء أعمال تطويره بالكامل، وإعلان إعادة افتتاح المتحف رسميًا، بحضور عدد كبير من الوزراء والمسئولين، وذلك ضمن أعمال جولته التفقدية اليوم بمشروعات محافظة الإسكندرية.

وتم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي ورفع المخلفات بالموقع العام للمتحف، وجرت أعمال ترميم الواجهات الرئيسية الغربية والشرقية وأعمال ترميم الحوائط الأثرية الداخلية.

كما جرى الانتهاء من أعمال تركيبات الهيكل المعدني لمبنى المتحف، بالإضافة إلى أعمال تدعيم العناصر الإنشائية للدور الأرضي بالمتحف، واستكمال أعمال التشطيبات المعمارية للمبنى الإداري الملحق بالمتحف وقاعات العرض المتحفي.

يضم المتحف أكثر من 30 قاعة للعرض المتحفي طبقًا لسيناريو العرض المتحفي الذي قامت بوضعه لجنة أثرية تم تشكيلها لعرض قرابة 20 ألف قطعة أثرية ترجع للعصور اليونانية والرومانية.

ويعد المتحف اليوناني الروماني من أهم وأقدم المعالم السياحية والأثرية المتخصصة في الحضارة اليونانية الرومانية بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط بمدينة الإسكندرية.

ومن المقرر أن يصبح المتحف مركزًا علميًا وثقافيًا لحضارات البحر المتوسط؛ حيث يشمل قاعات للعرض المتحفي، وحديقة متحفية، ومركزًا لحفظ وترميم الآثار، ومركزًا آخر لبحوث العملة، ومركزًا للبحث العلمي، كما يضم أيضًا قاعات للدراسة والمؤتمرات ومكتبة وورشة طباعة، وقاعات وسائط متعددة Multimedia، وأيضًا مدرسة للتربية المتحفية لتنمية الوعي الأثري للأطفال.

وبالفعل تمكنت وزارة الآثار بالتنسيق مع محافظ الإسكندرية من إزالة الإشغالات الموجودة بمحيط المتحف، والتي كانت تسيء للمنظر الحضاري المخطط الوصول إليه بعد الانتهاء من أعمال التطوير والترميم استعدادًا لافتتاحه.

المتحف الروماني بالإسكندرية تم إنشاؤه عام 1892 وافتتحه الخديو عباس حلمي الثاني عام 1895 وكان يعرض العديد من القطع الأثرية التي عُثر عليها في الإسكندرية وما حولها، ويرجع معظمها إلى العصر البطلمي والعصر الروماني. 

وفي عام 1983 تم تسجيل المتحف في عِداد الآثار الإسلامية والقبطية بمنطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 1983.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء تطوير المتحف الروماني الإسكندرية إعادة افتتاح المتحف رسميا

مواد متعلقة

"القومي للحضارة" ينظم عددًا من الفعاليات احتفالا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

إنجاز 58% من فتارين عرض القطع الأثرية بالمتحف المصرى الكبير

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير الخدمات بمنطقة الأهرامات الأثرية

رئيس الوزراء يتابع سير الأعمال بمحيط المتحف المصرى الكبير

رئيس الوزراء يتفقد سير العمل فى المتحف المصرى الكبير

«نساء نجيب محفوظ».. لوحة مصطفى رحمة المطرودة من تكية «أديب نوبل»

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

انطلاق أول معرض فني للتصوير الفوتوغرافي لذوي القدرات الخاصة

الأكثر قراءة

مصدر رفيع المستوى لـ"القاهرة الإخبارية": لا صحة لإبلاغ إسرائيل نية حماس في تنفيذ هجوم عليها

تأكيدًا لانفراد "الدستور".. قيمة أرباح شركات البترول والصرف بدءا من اليوم

العدد ارتفع لـ169.. الجيش الإسرائيلى ينشر أسماء 14 قتيلًا جديدًا فى صفوفه

عاجل.. إعادتهم أو زلزلة إسرائيل.. عائلات أسرى الاحتلال تهدد هرتسوغ

"بتروجت وبترومنت وعجيبة".. حقيقة وظائف شركات البترول فى مصر 2023

تقرير: نجم ريال مدريد يختار تمثيل المغرب بدلًا من إسبانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هانيبال.. خواطر دق طبول الحرب

أشرف عبدالشافي

فى مديح محمد راضى

إبراهيم داود

أوهام الكتابة وآليات السوق

وائل لطفي

الهروب إلى فلسطين

ماجد حبته

فى انتظار مكالمة بايدن

محاسن السنوسي

رسالة "الغريب" من غزة.. مصر غالية علينا ونقدّر موقفكم

جلال حمام

على قدر التضحيات.. تتحقق الإنجازات

محمد رفعت

أسبوع الضلال والتضليل!

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

"فاينانشيال تايمز": إسرائيل تسعى لنقل سكان غزة إلى مصر للتخلص من حماس

العدد ارتفع لـ169.. الجيش الإسرائيلى ينشر أسماء 14 قتيلًا جديدًا فى صفوفه

إسرائيل تقصف منزل قائد القسام.. استشهاد شقيقه وابنه وحفيدته