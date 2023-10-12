محافظ بورسعيد يزيح الستار عن جدارية "اللواء يسري عمارة" تكريما له

أزاح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، الستار عن جدارية «اللواء يسرى عمارة» خلف ستاد النادي المصري، والتي تأتي تخليدًا وتكريمًا لتضحياته وبطولاته العسكرية كأحد أبناء القوات المسلحة المصرية، الذي شارك في حرب أكتوبر المجيدة، وكان له بصمات واضحة ومشرفة خلال مسيرته المهنية، وذلك بحضور عدد من زملاء البطل يسري عمارة، وعدد من قيادات التربية والتعليم.

وأكد محافظ بورسعيد، أن أبطال القوات المسلحة يقدمون كل يوم تضحيات ويكتبون سجلًا مشرفًا من البطولة والنصر والتصدي لأعداء الوطن، لافتًا إلى أن علينا جميعًا أن نفتخر بهؤلاء الأبطال ونكرمهم ونجعل تلك البطولات والتضحيات دافعًا لنا في الوقت الحاضر لاستكمال مسيرة الإنجازات غير المسبوقة التي تشهدها المحافظة بشتى المجالات، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال محافظ بورسعيد، إن لولا حرب أكتوبر التي استعادت العزة والكرامة، ما وصلت مصر للتطوير، مشيرًا إلى أن الدولة تشهد عصرًا من التنمية والازدهار، يُضاف لسجل الإنجازات التاريخية للدولة.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جدارية اللواء يسرى عمارة

جدارية اللواء يسرى عمارة

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث