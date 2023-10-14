موعد مباراة منتخب مصر المقبلة أمام الجزائر وديًا والقنوات الناقلة

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة أمام الجزائر والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة والجماهير المصرية لمتابعة المباراة الودية، المُقامة خلال معسكر شهر أكتوبر الجاري.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة أمام الجزائر وديًا

من المقرر أن يكون موعد مباراة منتخب مصر المقبلة أمام الجزائر وديًا، يوم الاثنين المقبل الموافق 16 أكتوبر، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على استاد "هزاع بن زايد" بمدينة العين الإماراتية.

القنوات الناقلة للمباراة الودية لمنتخب مصر والجزائر

ستُذاع المباراة الودية التي تجمع بين منتخب مصر ومنتخب الجزائر عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD، بالإضافة إلى شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية عبر قناتها المفتوحة المجانية.

يأتي ذلك في إطار ختام معسكر منتخب مصر التدريبي، الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال الفترة من يوم 9 حتى يوم 17 أكتوبر الجاري.

ويسعى منتخب مصر، تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، للفوز على نظيره الجزائري، ضمن خطة استعداد الفراعنة لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، بالإضافة إلى خوض تصفيات كأس العالم 2026.

واكتفى المدرب روي فيتوريا، بمران خفيف صباح أمس الجمعة، عقب خوض ودية زامبيا، على أن يخوض اللاعبون مرانهم اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً، استعدادًا لودية الجزائر.

ويتواجد في تدريبات منتخب مصر عامر حسين عضو اتحاد الكرة المصري ورئيس البعثة، وحازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف علي المنتخب.

يذكر أن منتخب مصر قد تغلّب على زامبيا بهدف نظيف، سجله حمدي فتحي في الدقيقة 90+4، في المباراة الودية الأولى خلال المعسكر الحالي، والتي جمعت بينهما يوم الخميس الماضي، على ملعب "هزاع بن زايد" فى الإمارات.

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