دوري اليد.. الأهلى يواجه الجزيرة.. والزمالك مع العبور

تقام اليوم مباريات الجولة التاسعة في بطولة دوري المحترفين لكرة اليد من بينها مباراة واحدة في الرابعة عصرا بين الأهلي والجزيرة وتقام سبع مباريات في السادسة مساء، حيث يلتقي الترسانة مع البنك الأهلي والأوليمبي مع سبورتنج وأصحاب الجياد مع هليوبوليس والشمس مع طلائع الجيش وسموحة مع الطيران والعبور مع الزمالك والزهور مع المعادي.

الأهلي يتصدر بالعلامة الكاملة

ويتصدر الأهلي جدول دوري المحترفين لكرة اليد بالعلامة الكاملة 24 نقطة من 8 مباريات، يليه البنك الأهلي برصيد 22 نقطة والزمالك برصيد 20 نقطة.

ويحتل طلائع الجيش المركز الرابع برصيد 18 نقطة متساويا مع الجزيرة، ويحتل سبوتنج المركز السادس برصيد 17 نقطة متساويا مع هليوبوليس.

ويتواجد سموحة في المركز الثامن برصيد 11 نقطة، ويحتل الطيران المركز التاسع برصيد 9 نقاط متساويا مع الزهور، ويأتي أصحاب الجياد في المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط.

ويحتل الترسانة المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط ويتساوى فريقا الأوليمبي والشمس في المركز الثالث عشر، ولكل منهما 6 نقاط ويتواجد المعادي في المركز الخامس عشر برصيد نقطتين، ويقبع العبور في المركز الأخير دون نقاط بعد هزيمته في كل مبارياته .

الزمالك حقق فوزا سهلا على الزهور في الجولة الماضية

اختبارات لفريق الناشئات مواليد 2008

من ناحية أخرى أقيمت أمس اختبارات لفرق الناشئات مواليد 2008 بمنطقة القاهرة بالمركز الأوليمبي بالمعادي في حضور عبده عبدالوهاب المدير الفني للمنتخبات الوطنية للسيدات، والدكتورة هالة زكى عضو لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، وأحمد سمير المدير الفني لمنتخب مصر للناشئات مواليد 2006.

جاءت الاختبارات فى ظل الاهتمام الكبير من اتحاد كرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين بالمنتخبات الوطنية للناشئات والشابات والسيدات بداية من اختيار اللاعبات مرورا بوضع برامج إعداد قوية على أسس علمية للمنتخبات الوطنية حتى المشاركة في البطولات وتحقيق إنجازات تليق بتاريخ كرة اليد المصرية.

وسبق الاختبارات التي أقيمت بالمركز الأوليمبي بالمعادي إجراء اختبارات لناشئات أندية منطقة الدقهلية بالمنصورة كما أقيمت اختبارات لأندية منطقة الجيزة منذ يومين بالمركز الأوليمبي بالمعادي، وسيتم إجراء اختبارات للعديد من المناطق بمحافظات مصر لمشاهدة جميع اللاعبات والوقوف على مستواهن.