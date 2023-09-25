الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"كنزي حاتم وفرح الشاذلي".. الأهلي يدعم سيدات اليد بصفقتين جديدتين

كنزي حاتم
كنزي حاتم

أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع كنزي حاتم، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي خلال الموسم الحالي.

وأكد “العوضي” أن الأهلي أنهى إجراءات التعاقد مع كنزي لتدعيم فريق سيدات اليد؛ استعدادًا للموسم الجديد، موضحًا أن كنزي إضافة كبيرة لفريق سيدات يد الأهلي، وأنها جاهزة للمشاركة في التدريبات الجماعية؛ استعدادًا للمشاركة في المباريات القادمة، تحت قيادة محمد عادل المدير الفني.

وأشار “العوضي” إلى أن التعاقد مع “كنزي” جاء في إطار خطة دعم فريق سيدات يد الأهلي، على غرار ما حدث مع فرق النادي الأخرى، لمواصلة حصد البطولات.

الأهلي يدعم سيدات اليد بـ"فرح الشاذلي"

وفي السياق ذاته، أنهى النادي الأهلي، إجراءات التعاقد مع فرح الشاذلي للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بداية من الموسم الجديد.

وأوضح أن اللاعبة وقعت على عقود الانضمام للنادي الأهلي لمدة 4 مواسم قادمة، وقام الجهاز الإداري بإنهاء كافة إجراءات التعاقد وقيدها في قائمة الفريق.

وأشار إلى أن فرح الشاذلي لاعبة مميزة وتمثل إضافة قوية للفريق خلال مشواره بالموسم الجديد، والذي يشهد المنافسة على العديد من البطولات المحلية والقارية.

فرح الشاذلي

سيدات يد الأهلي يكتسحان سبورتيج 34/16

ومن جانب آخر، كان فريق سيدات يد الأهلي، حقق الفوز على سبورتنج بنتيجة 34-16، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وقدم الأهلي عرضًا قويًّا، بفضل تعليمات الجهاز الفني بقيادة محمد عادل.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي على سبورتنج بنتيجة 13-9، وواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني ليحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 34-16.

وأشاد محمد عادل المدير الفني للفريق بما قدمته اللاعبات خلال اللقاء من مردود بدني مميز، أسهم في تحقيق الفوز ومواصلة العروض القوية في البطولة.

وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد فاز في مباراة أمس أمام فريق 6 أكتوبر بنتيجة 43-24، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

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