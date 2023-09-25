خلال رحلة علاجه بفرنسا.. الخطيب يخضع لفحوصات طبية جديدة ويلبى دعوة الخليفى

يخضع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي والموجود حاليًا بفرنسا في رحلة علاج، إلى فحوصات طبية جديدة بعد تكرار «نوبة» الدوار التي تعرض لها أثناء تواجده في معسكر فريق الكرة بالنمسا، وتسببت في سقوطه وجرح قطعي بالرأس.

جاء ذلك بعدما عرض رئيس الأهلي حالته خلال الساعات الماضية على العديد من كبار أطباء المخ والأعصاب، والأنف والأذن، وكذلك الرقبة؛ لمعرفة أسباب هذه الحالة، بعيدًا عن العلاج الذي يتلقاه منذ عام ونصف العام نتيجة الضغوط التي تعرض لها على مدار السنوات الماضية..

عقب الانتهاء من الفحوصات الجديدة ومعاودة الأطباء المتخصصين يتحدد العلاج اللازم وفترة الراحة، وموعد عودته للقاهرة.

وبالرغم من الظروف الصحية، لبى أمس الكابتن محمود الخطيب، دعوة ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان؛ والذي حرص على التواصل والسؤال على حالة رئيس الأهلي الصحية وأصر على دعوته لحضور الكلاسيكو الفرنسي بين باريس سان جيرمان ومارسيليا.

ووجه محمود الخطيب الشكر والتحية للخليفي على تقديره ودعوته الكريمة، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح.

تفاصيل مشاركة الأهلي في الاحتفال بيوم القلب العالمي

يشارك النادي الأهلي يوم الجمعة المقبل، بفرع النادي بالقاهرة الجديدة في الاحتفال بيوم القلب العالمي، من خلال الاحتفال مع الجمعية المصرية الإفريقية لأبحاث وأمراض القلب، ليكون أول ناد عربي وأفريقي يحتفل بهذه المناسبة مع "جمعية علمية" على أن تتم إضاءة نسر الأهلي الأحمر، كأحد أبرز معالم الاحتفالية، ليكون نسرًا للبطولات، ونسرًا للتوعية بأهمية الحفاظ على صحة القلب خاصة للرياضيين.

هذا ومن المقرر أن يشهد فرع الأهلي بالقاهرة الجديدة فعاليات عديدة، تتضمن الكشف على 70 فردًا من أعضاء النادي وعمل رسم قلب وتحاليل، وتدريب 30 فردًا من أطقم الأجهزة الطبية بالنادي على الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي بواسطة الأستاذ الدكتور طارق الخولي، كما ستتم إقامة ندوة علمية عن قلب الرياضيين والموت المفاجئ لهم وتوزيع كتاب عن قلب الرياضيين.

كما تجري ترتيبات عديدة داخل فرع القاهرة الجديدة من أجل خروج الفعاليات بالشكل الذي يليق بالحدث العالمي الكبير، حيث يتم توفير حافلات من أمام مقر النادي بالجزيرة وكذلك في فرعي مدينة نصر والشيخ زايد تتحرك في التاسعة صباح يوم الجمعة لنقل الأعضاء للمشاركة في الاحتفالية.