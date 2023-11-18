مدرب سيراليون: جاهزون لمواجهة منتخب مصر.. وسنخوض المباراة من أجل الفوز

أكد أميدو كريم، المدير الفني لمنتخب سيراليون، أن فريقه سيهاجم أمام منتخب مصر لتحقيق الانتصار.

ويستقبل منتخب سيراليون نظيره المصري في السادسة مساء غدا الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية لتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

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أميدو كريم: قمنا بالتحضير لمواجهة مصر ولدينا الثقة قبل خوض اللقاء

قال أميدو كريم في المؤتمر الصحفي: "المباراة المقبلة ستكون صعبة للغاية، لقد قمنا بالتحضير لمواجهة مصر ولدينا الثقة قبل خوض المباراة".

وعن صعوبة اللعب خارج الأرض في ليبيريا بدلًا من سيراليون، علّق: "هذا العيب أفقدنا الأفضلية لكنه ليس خطأنا بل هي قواعد الاتحاد الأفريقي".

وأضاف: "اخترنا اللعب في ليبيريا لكونها قريبة لنا وطقسها مناسب لنا وكل الظروف تكون مهمة للغاية على أرض الملعب كما تعرفون".

وواصل حديثه: "يمكنني أن أخبركم أننا جاهزون لخوض المباراة أمام منتخب مصر الذي يمتلك فريقًا قويًا".

وأتم تصريحاته قائلا: "لن نكتفي بالتراجع في الدفاع فقط، بل سنهاجم من أجل الحصول على نتيجة إيجابية".

وكان منتخب سيراليون قد تعادل سلبيًا مع إثيوبيا في الجولة الأولى بينما انتصر منتخب مصر على جيبوتي بسداسية نظيفة في الجولة الأولى.

ويتصدر منتخب مصر الترتيب برصيد 3 نقاط، مستفيدا من نهاية مباراتين سيراليون وإثيوبيا، وغينيا بيساو وبوركينا فاسو بالتعادل.

موعد مباراة مصر وسيراليون بتصفيات كأس العالم 2026

ويحل المنتخب المصري ضيفًا على نظيره منتخب سيراليون في السادسة مساء غدٍ الأحد بليبيريا في الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب سيراليون القميص الأزرق بالكامل.

وحقق المنتخب الوطني فوزًا ساحقًا على نظيره منتخب جيبوتي في المباراة الأولى من تصفيات المونديال، والتي استضافها استاد القاهرة، بستة أهداف دون رد.

حضر الاجتماع ممثلًا عن منتخب مصر كل من مينا سامح إداري المنتخب وعبدالله سيد مدير المهمات.

وأوقعت قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 المنتخب الوطني في المجموعة الأولى، رفقة منتخبات بوركينا فاسو وجيبوتي وإثيوبيا وغينيا بيساو وسيراليون.

وبناءً على النظام الجديد لبطولة كأس العالم التي ستضم 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة بداية من نسخة 2026، تم تقسيم قارة إفريقيا إلى 9 مجموعات كل مجموعة، تضم 6 منتخبات وتتأهل المنتخبات أصحاب المركز الأول مباشرة، بينما يشارك أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثاني في ملحق للتصفيات مع قارات أخرى لتحديد منتخب واحد يكمل عقد المنتخبات المشاركة في البطولة.