الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023 وكيفية الحصول عليها

صورة ارشفية
صورة ارشفية

تتزايد معدلات البحث عن تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023 من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.

تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

تزايدت معدلات البحث فى الساعات القليلة الماضية عن تردد قناة القاهرة الإخبارية وذلك بعدما قامت القناة الوليدة ببث مباشر للكثير من الأحداث التي تشهدها حرب غزة مع دولة الكيان الإسرائيلى، فضلًا عن الأحداث الأخرى في مناطق الصراع والنزاع وتغطية الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية.

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طريقة ضبط تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023

ويمكن للراغبين في ضبط تردد قناة القاهرة الإخبارية من خلال الآتي:

القمر الصناعي :النايل سات 

التردد: 11747.

معدل الترميز: 24500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

خطوات ضبط قناة القاهرة الإخبارية.

ويمكن ضبط تردد قناة القاهرة الإخبارية باتباع الخطوات الآتية:

- الضغط على القائمة أو MENU .

- اختيار INSTALLATION

- يجرى فتح قائمة الترددات، وادخال تردد قناة القاهرة الاخبارية.

- وسوف يتم تنزيلها على القناة.

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ما يميز قناة القاهرة الإخبارية؟

تتميز قناة القاهرة الإخبارية من العديد من المميزات التى  جعلتها تنافس أهم القنوات الأخبارية فى فترات زمنية قصيرة وهى كالتالى :

- هي قناة غير مشفرة ويمكن استقبالها مجانًا 

-تركز  على تقديم محتوى هادف ومعلومات دقيقة وموثوقة للمشاهد، وتُحيط بجميع الأحداث التي تجرى على المستوى المحلي والعالمي

- تمتلك فريق عمل مميز من المراسلين المحترفين الذين يقومون بنقل الأحداث الجارية على مدار الساعة.

- تعمل قناة القاهرة الإخبارية على مدار 24 ساعة بدون توقف 

-تستخدم تقنيات حديثة ومطورة جداً لكي تعمل القناة بكامل طاقتها بدون أي توقف

- واحدة من أهم  القنوات التي تخصصت في المحتوى الاخباري، تعمل القناة على تغطية جميع الأخبار الرياضية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، تعرض القناة أخبار محلية وتهتم كثيراً بالأخبار العالمية، وتتفرغ خلال هذه الفترة لنقل الأحداث الجديدة واخر تطورات الحرب القائمة بين فلسطين وإسرائيل.

يذكر أنه تم تأسيس قناة القاهرة الاخبارية منذ عام واحد في أكتوبر 2022 وباقي على احتفالية إتمام السنة من انطلاق البث سوى عدة أيام في 31 من أكتوبر الجاري، تضم قناة القاهرة الاخبارية نخبة من أهم الإعلاميين منهم عادل حمودة وكمال مضاي وخيري حسن و إيمان الحويزي ودينا سالم، كما تعرض أقوى البرامج منها واجه الحقيقة وهذا المساء وصباح جديد وثم ماذا حدث  ولذلك البحث عنها كبير للغاية، وبكل سهولة يمكنكم ضبط إشارة القناة كونها مجانية وغير مشفرة وكل ما عليكم هو وضع الرموز واختيار القمر الصناعي ثم الضغط تثبيت ثم تشغيل.

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