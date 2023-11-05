"القاهرة الإخبارية": عشرات الشهداء والجرحى فى قصف غير مسبوق على غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلا عن وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بوقوع عشرات الشهداء والجرحى في قصف غير مسبوق على غزة.

استهدف قصف للاحتلال الإسرائيلي محيط مجمع الشفاء الطبي غرب غزة، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

كانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت في وقت سابق اليوم، عن ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي، لـ9500 شهيد وما يزيد على 25 ألف جريح، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.