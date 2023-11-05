تصاعد أعمدة نيران مع تجدد القصف الإسرائيلى على غزة وقطع الاتصالات (فيديو)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، لقطات تُظهر تصاعد أعمدة نيران مع تجدد القصف الإسرائيلي بشكل كثيف بكافة أنواع القنابل المضيئة والعنقودية لمنازل المواطنين في قطاع غزة.

كانت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أكدت أن شركة اتصالات فلسطينية أعلنت عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، حسبما أفادت في نبأ عاجل.

وكان جمال رشدي، المتحدث باسم أمين الجامعة العربية، قال إن تصريحات الوزير الإسرائيلي بشأن قصف غزة بقنبلة نووية محض هذيان، وتكشف طبيعة الحكومة التي يترأسها بنيامين نتنياهو.

وأضاف، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، لافتًا إلى أن تصريح وزير دفاع إسرائيل يوآف جالانت، أقل بكثير من مستوى الهذيان، الذي تفوه به وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو للتغطية السياسية، لأن تفوهاته تكشفهم أمام العالم، فهو ليس مواطنًا عاديًا يهذي على وسائل التواصل الاجتماعي، وإنما وزير مسئول في الحكومة.

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