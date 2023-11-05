الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تصاعد أعمدة نيران مع تجدد القصف الإسرائيلى على غزة وقطع الاتصالات (فيديو)

القصف الإسرائيلي
القصف الإسرائيلي على غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، لقطات تُظهر تصاعد أعمدة نيران مع تجدد القصف الإسرائيلي بشكل كثيف بكافة أنواع القنابل المضيئة والعنقودية لمنازل المواطنين في قطاع غزة.

كانت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أكدت أن شركة اتصالات فلسطينية أعلنت عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، حسبما أفادت في نبأ عاجل.

وكان جمال رشدي، المتحدث باسم أمين الجامعة العربية، قال إن تصريحات الوزير الإسرائيلي بشأن قصف غزة بقنبلة نووية محض هذيان، وتكشف طبيعة الحكومة التي يترأسها بنيامين نتنياهو.

وأضاف، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، لافتًا إلى أن تصريح وزير دفاع إسرائيل يوآف جالانت، أقل بكثير من مستوى الهذيان، الذي تفوه به وزير التراث الإسرائيلي  عميحاي إلياهو للتغطية السياسية، لأن تفوهاته تكشفهم أمام العالم، فهو ليس مواطنًا عاديًا يهذي على وسائل التواصل الاجتماعي، وإنما وزير مسئول في الحكومة.

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غزة لقاهرة الإخبارية القاهرة الإخبارية القنابل أنواع القنابل المضيئة والعنقودية قطاع غزة

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