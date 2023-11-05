الأحد 05 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف ضغطت مصر على إسرائيل لفتح معبر رفح وإدخال المساعدات لغزة؟

المساعدات
المساعدات

كشف محمود سلامة، باحث بالمركز المصري للفكر، كيفي ضغطت مصر على إسرائيل لفتح معبر رفح وإدخال المساعدات لغزة، مؤكدا أن الموقف المصري منذ اللحظة الأولى واضحا ومتدرج وفقا للموقف الراهن ضمن خطة متكاملة.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن مصر انتهجت خطة متكاملة الأركان حتى تصل إلى دخول المساعدات ووقف إطلاق النار، لافتًا إلى أن مصر منذ بداية الأزمة كانت تضغط على الدول المتشددة ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف: "هناك دول أوروبية منعت المساعدات المالية المقدمة للسلطة الفلسطينية، علاوة على وقف الاتحاد الأوروبي للمساعدات التي تمنح للشعب الفلسطيني".

ضغط مصر المستمر آتلا بثماره

وتابع: "ضغط مصر المستمر أتى بثماره ورأينا نجاح مصر في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية".

وواصل: "مصر كانت مصرة على ارتباط خروج الرعايا الأجانب بدخول المساعدات إلى غزة بشكل متوازي، وشاهدنا خلال الفترة الأولى نجاح مصر في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، ولكن مع  استمرار انتهاكات قوات الاحتلال، في قصف المدنيين والجرحى وسيارات الإسعاف عاد الموقف إلى البداية وهو عدم السماح بإجلاء الرعايا الأجانب".

وأكد محمود سلامة، أن التصريحات الرسمية اليوم من مصادر رسمية، أن غلق معبر رفح أمام عملية إجلاء الرعايا الأجانب أو حاملي الجنسيات المزدوجة، بسبب استمرار قصف إسرائيل للمعبر من الجانب الفلسطيني، وهو بمثابة رسائل قوية من مصر وواضحة.

 

القاهرة الإخبارية مصر غزة ضغط مصر إسرائيل معبر رفح المساعدات

مواد متعلقة

البرلمان العربى: تصريحات وزير الاحتلال بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة يؤكد طبيعته الإجرامية

الأكثر قراءة

عمرو موسى يدعو لإبلاغ الأمم المتحدة ومجلس الأمن بـ"تصريح إسرائيل النووى"

"اصمدوا فى أرضكم ونحن معكم".. رسالة من الشارع المصرى للشعب الفلسطينى

"لن يستطيعوا إنهاء حماس".. البعثة الأممية لحقوق الإنسان: ما يفعله نتنياهو هروب إلى الأمام

الليلة بـ700 جنيه.. ضبط 13 فتاة ليل في مداهمة ديسكوهات وبارات الهرم

افتتاح مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية الخاصة بمشروع القطار الكهربائي السريع

سقوط راقصة وهروب مالكة كباريه شهير في الهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

هنا مصر.. قلب العروبة النابض !

لواء.حمدى البطران

مصر عطاء لا ينقطع لفلسطين

سارة الشلقاني

التهديد النووى.. نيران إلياهو الصديقة

جلال حمام

اقتصاد يواجه التحديات

مؤمن المحمدي

الإبداع والواقع

مدحت بشاى

فى مواجهة قتلة عصافير الجنة

خالد حريب

القاهرة تضمد جراح غزة وتسعى لحل الدولتين

عبد الرحيم طايع

إسرائيل التى باعت رهائنها لتشترى أهدافها!

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: نلتزم بالقانون الدولى ولكننا سنقوم بأى شىء للتخلص من "حماس"

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

العد التنازلى لحكومة نتنياهو.. سيناريوهات "عزل بنيامين" بسبب حرب غزة