كيف ضغطت مصر على إسرائيل لفتح معبر رفح وإدخال المساعدات لغزة؟

كشف محمود سلامة، باحث بالمركز المصري للفكر، كيفي ضغطت مصر على إسرائيل لفتح معبر رفح وإدخال المساعدات لغزة، مؤكدا أن الموقف المصري منذ اللحظة الأولى واضحا ومتدرج وفقا للموقف الراهن ضمن خطة متكاملة.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن مصر انتهجت خطة متكاملة الأركان حتى تصل إلى دخول المساعدات ووقف إطلاق النار، لافتًا إلى أن مصر منذ بداية الأزمة كانت تضغط على الدول المتشددة ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف: "هناك دول أوروبية منعت المساعدات المالية المقدمة للسلطة الفلسطينية، علاوة على وقف الاتحاد الأوروبي للمساعدات التي تمنح للشعب الفلسطيني".

ضغط مصر المستمر آتلا بثماره

وتابع: "ضغط مصر المستمر أتى بثماره ورأينا نجاح مصر في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية".

وواصل: "مصر كانت مصرة على ارتباط خروج الرعايا الأجانب بدخول المساعدات إلى غزة بشكل متوازي، وشاهدنا خلال الفترة الأولى نجاح مصر في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، ولكن مع استمرار انتهاكات قوات الاحتلال، في قصف المدنيين والجرحى وسيارات الإسعاف عاد الموقف إلى البداية وهو عدم السماح بإجلاء الرعايا الأجانب".

وأكد محمود سلامة، أن التصريحات الرسمية اليوم من مصادر رسمية، أن غلق معبر رفح أمام عملية إجلاء الرعايا الأجانب أو حاملي الجنسيات المزدوجة، بسبب استمرار قصف إسرائيل للمعبر من الجانب الفلسطيني، وهو بمثابة رسائل قوية من مصر وواضحة.