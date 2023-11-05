الأحد 05 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد وصول 24.. القاهرة الإخبارية: 46 شاحنة إضافية مساعدات جاهزة لدخول فلسطين

معبر رفح
معبر رفح

أعلن مصطفى عبدالفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية، من أمام معبر رفح، وصول دفعة جديدة من المساعدات بلغت 24 شاحنة منذ دقائق.

وقال خلال مداخلة هاتفية من أمام معبر رفح عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "الآن تفرغ  شاحنات المساعدات الـ24، حمولتها إلى السيارات الفلسطينية، تمهيدًا لدخولها قطاع غزة تحت إشراف أممي".

وأكد أن هناك 70 شاحنة جاهزة بالمساعدات تنتظر فقط الانتهاء من الإجراءات، وهو العدد الذي دخل منه بالفعل 24 شاحنة، أي هناك 46 شاحنة متبقية تنتظر الدخول للأراضي الفلسطينية.

ولفت إلى أن المساعدات التي وصلت اليوم هي للقافلة الثانية التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التي تم تجميعها من محافظات الجمهورية المختلفة.

غزة معبر رفح شاحنات المساعدات مراسل القاهرة الاخبارية 46 شاحنة مساعدات

مواد متعلقة

لبنان: سقوط 3 شهداء مدنيين فى ضربة إسرائيلية جنوب البلاد

القاهرة الإخبارية: مقتل صحفى و4 من عائلته فى ضربة إسرائيلية بجنوب لبنان

القاهرة الإخبارية: وصول 24 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح إلى غزة

"القاهرة الإخبارية": صافرات الإنذار تدوى فى عسقلان

ارتقاء 200 شهيد فى 10 مجازر للاحتلال بغزة خلال الساعات الماضية

القاهرة الإخبارية: غارة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوبى لبنان

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يقصف منزلين بمخيمى جباليا والشاطئ فى غزة

بالقنابل الضوئية.. قصف إسرائيلى جديد على قطاع غزة (بث مباشر)

الأكثر قراءة

عمرو موسى يدعو لإبلاغ الأمم المتحدة ومجلس الأمن بـ"تصريح إسرائيل النووى"

"اصمدوا فى أرضكم ونحن معكم".. رسالة من الشارع المصرى للشعب الفلسطينى

"لن يستطيعوا إنهاء حماس".. البعثة الأممية لحقوق الإنسان: ما يفعله نتنياهو هروب إلى الأمام

الليلة بـ700 جنيه.. ضبط 13 فتاة ليل في مداهمة ديسكوهات وبارات الهرم

افتتاح مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية الخاصة بمشروع القطار الكهربائي السريع

سقوط راقصة وهروب مالكة كباريه شهير في الهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

هنا مصر.. قلب العروبة النابض !

لواء.حمدى البطران

مصر عطاء لا ينقطع لفلسطين

سارة الشلقاني

التهديد النووى.. نيران إلياهو الصديقة

جلال حمام

اقتصاد يواجه التحديات

مؤمن المحمدي

الإبداع والواقع

مدحت بشاى

فى مواجهة قتلة عصافير الجنة

خالد حريب

القاهرة تضمد جراح غزة وتسعى لحل الدولتين

عبد الرحيم طايع

إسرائيل التى باعت رهائنها لتشترى أهدافها!

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: نلتزم بالقانون الدولى ولكننا سنقوم بأى شىء للتخلص من "حماس"

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

العد التنازلى لحكومة نتنياهو.. سيناريوهات "عزل بنيامين" بسبب حرب غزة