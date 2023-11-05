بعد وصول 24.. القاهرة الإخبارية: 46 شاحنة إضافية مساعدات جاهزة لدخول فلسطين

أعلن مصطفى عبدالفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية، من أمام معبر رفح، وصول دفعة جديدة من المساعدات بلغت 24 شاحنة منذ دقائق.

وقال خلال مداخلة هاتفية من أمام معبر رفح عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "الآن تفرغ شاحنات المساعدات الـ24، حمولتها إلى السيارات الفلسطينية، تمهيدًا لدخولها قطاع غزة تحت إشراف أممي".

وأكد أن هناك 70 شاحنة جاهزة بالمساعدات تنتظر فقط الانتهاء من الإجراءات، وهو العدد الذي دخل منه بالفعل 24 شاحنة، أي هناك 46 شاحنة متبقية تنتظر الدخول للأراضي الفلسطينية.

ولفت إلى أن المساعدات التي وصلت اليوم هي للقافلة الثانية التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التي تم تجميعها من محافظات الجمهورية المختلفة.