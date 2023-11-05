مراسل القاهرة الإخبارية: إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مستوطنات إسرائيلية

أكد مراسل القاهرة الإخبارية، أحمد سنجاب، إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مستوطنات إسرائيلية، حسبما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

يأتي ذلك ردًا على إسرائيل بعد عملية قصف سيارة كانت تقل مدنيين، الأمر الذي أسفر عن استشهاد صحفي وأسرته منهم 3 أطفال، حسبما وصف مراسل القناة.

وكان أعلن جيش الاحتلال، مقتل إسرائيلي في هجوم على الحدود الشمالية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ نحو شهر عملية عسكرية مدمرة في القطاع ردًا على هجوم غير مسبوق لحماس، وسط تصاعد الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار.