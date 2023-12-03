يبحث الكثير من المواطنين بمحافظات مصر عن تردد إذاعة القرآن الكريم راديو fm للاستماع للقرآن الكريم ولمتابعة أهم البرامج الإذاعية على مدار اليوم، ولتعليم الدروس الدينية.

ويمكنك الأن ضبط تردد إذاعة القرآن الكريم راديو fm على جهازك والإستماع لمحطة القرآن الكريم مع مذيعي إذاعة القرآن الكريم أبرزهم “عبدالخالق محمد عبدالوهاب - عبدالرحمن العطار - محمد عويضة - سعد المكاني”.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من المواطنين بكافة محافظات جمهورية مصر العربية لضبط تردد إذاعة القرآن الكريم راديو، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها عبر محركات الإنترنت وعبر موقع “جوجل” لمعرفة تردد إذاعة القرآن الكريم راديو fm وأبرز البرامج الإذاعية، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

تردد إذاعة القرآن الكريم راديو fm وأبرز البرامج الإذاعية

التردد الخاص بإذاعة القرآن الكريم

1 - التردد: 11766

2 - الاستقطاب: أفقي

3 - معدل الترميز: 27500

تردد إذاعة القرآن الكريم علي راديو fm

تردد محافظة القاهرة: 98.2

تردد المحلة الكبري: 99.6

تردد الأسكندرية: 90.1

تردد إذاعة القرآن الكريم بالمحافظات

FM 89.7 في محافظة سوهاج.

FM 103.1 في محافظة الأقصر.

FM 89.1 في محافظة السلوم.

FM 88.4 في واحة الخارجة.

FM 87.8 في نجع حمادي.

M 95.3 في محافظة أسيوط.



FM 87.6 في سانت كاترين.

FM 103.9 في رفح.

FM 94 في رأس غارب.

FM 93.5 في شلاتين.

FM 101.7 في إدفو.

FM 97.5 في محافظة المنيا.

FM 95.3 في محافظة أسوان.

FM 91.7 في محافظة الغردقة.

FM 96.3 في المناجم البحرية.

FM 90.1 في محافظة الإسكندرية.

تردد إذاعة القرأن الكريم علي التليفزيون

التردد: 11766

الإستقطاب: H

معدل الترميز:27500

أبرز البرامج الإذاعية

برنامج تفسير الأحاديث النبوية الشريفة.

برنامج الفتاوي الشرعية.

تلاوات قرآنية طوال اليوم.

برنامج براعم الإيمان وفي رحاب الفقة وسيرة ميسرة.

برنامج موسوعة الفقه الإسلامي.

تفسير القرأن الكريم للشيخ الشعراوي.