الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

من كوم أمبو إلى إذاعة القرآن الكريم.. قصة نجاح المنشد الدينى عبد الرحمن حسين

الشيخ عبد الرحمن
الشيخ عبد الرحمن حسين مصطفى

كشف الشيخ عبد الرحمن حسين مصطفى، المنشد الديني، عن مسيرته الفنية والدينية منذ طفولته، وقال إنه يبلغ من العمر 24 عاما وينحدر من كوم أمبو في أسوان، وأنه تعلم القرآن الكريم منذ المرحلة الإعدادية على يد عمه الذي رحمه الله. 

 

وأضاف، في لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، أنه كان يستمع لإذاعة القرآن الكريم وحفظ القرآن كاملا بفضل الله، وأنه اهتم بالإنشاد الديني وتتلمذ على يد الشيخ محمود ياسين التهامي.

وأوضح أنه تقدم للإذاعة في عام 2018 وحصل على الاعتماد الرسمي في عام 2023 بعد تخرجه من الجامعة، مشيرا إلى أن أول ابتهال له على الهواء مباشرة كان في فجر أحد أيام هذا العام.

القرآن الكريم الشيخ عبد الرحمن حسين مصطفى كوم امبو أسوان إسعاد يونس صاحبة السعادة الإنشاد الديني الشيخ محمود ياسين التهامي ابتهال

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