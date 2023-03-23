تردد إذاعة القرآن الكريم راديو fm في جميع المحافظات

تردد اذاعة القران الكريم راديو fm من ضمن الموضوعات التي تصدرت مؤشرات البحث على محركات الإنترنت في الساعات الأولى من اول أيام شهر رمضان الكريم.

تردد إذاعة القرآن الكريم راديو fm

ويبحث المسلمين عن تردد إذاعة القرآن الكريم على راديو fm إستماعاً للقرآن الكريم والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان 2023.

FM 98.2 في محافظة القاهرة الكبرى.

FM 92.9 في سفاجا.

FM 96.7 في حلايب.

FM 99.6 في محافظات الدلتا.

FM 101.1 في شرم الشيخ.

FM 92.0 في دهب.

FM 90.3 في إسنا.

FM 97.5 في محافظة المنيا.

FM 95.3 في محافظة أسوان.

FM 91.7 في محافظة الغردقة.

FM 96.3 في المناجم البحرية.

FM 90.1 في محافظة الإسكندرية.

FM 89.7 في محافظة سوهاج.

FM 103.1 في محافظة الأقصر.

FM 89.1 في محافظة السلوم.

FM 88.4 في واحة الخارجة.

FM 87.8 في نجع حمادي.

M 95.3 في محافظة أسيوط.

FM 87.6 في سانت كاترين.

FM 103.9 في رفح.

FM 94 في رأس غارب.

FM 93.5 في شلاتين.

FM 101.7 في إدفو.

تردد إذاعة القران الكريم fm في جميع المحافظات

FM 90.5 في محافظة قنا.

FM 99.1 في محافظة مرسى مطروح.

FM 87.6 في الواحات البحرية.

FM 88.0 في الداخلة.

FM 93.8 في دمياط.

FM 101.2 في سيدي براني.

FM 87.6 في القصير. FM 92.8 في كوم امبو.

FM 94.4 في السويس.

FM 89.8 في الفيوم.

FM 90.6 في واحة سيوة.

FM 90.6 في أبو سمبل.

FM 98.2 في الفرافرة.

FM 88.4 في الزيات.

أهم البرامج على إذاعة القرآن الكريم fm

برنامج تفسير الأحاديث النبوية الشريفة.

برنامج الفتاوى الشرعية.

تلاوات قرآنية طوال اليوم.

برنامج براعم الإيمان وفي رحاب الفقه وسيرة ميسرة.

برنامج موسوعة الفقه الإسلامي.

تفسير القرأن الكريم للشيخ الشعراوي.