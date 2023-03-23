الخميس 23 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تردد إذاعة القرآن الكريم راديو fm في جميع المحافظات

اذاعة القران الكريم
اذاعة القران الكريم

تردد اذاعة القران الكريم راديو fm من ضمن الموضوعات التي تصدرت مؤشرات البحث على محركات الإنترنت في الساعات الأولى من اول أيام  شهر رمضان الكريم.

تردد إذاعة القرآن الكريم راديو fm

ويبحث المسلمين عن تردد إذاعة القرآن الكريم على راديو fm إستماعاً للقرآن الكريم والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان 2023.

FM 98.2 في محافظة القاهرة الكبرى.
FM 92.9 في سفاجا.
FM 96.7 في حلايب.
FM 99.6 في محافظات الدلتا.
FM 101.1 في شرم الشيخ.
FM 92.0 في دهب.
FM 90.3 في إسنا.
FM 97.5 في محافظة المنيا.
FM 95.3 في محافظة أسوان.
FM 91.7 في محافظة الغردقة.
FM 96.3 في المناجم البحرية.
FM 90.1 في محافظة الإسكندرية.
FM 89.7 في محافظة سوهاج.
FM 103.1 في محافظة الأقصر.
FM 89.1 في محافظة السلوم.
FM 88.4 في واحة الخارجة.
FM 87.8 في نجع حمادي.
M 95.3 في محافظة أسيوط.
FM 87.6 في سانت كاترين.
FM 103.9 في رفح.
FM 94 في رأس غارب.
FM 93.5 في شلاتين.
FM 101.7 في إدفو.

تردد إذاعة القران الكريم fm في جميع المحافظات

FM 90.5 في محافظة قنا.
FM 99.1 في محافظة مرسى مطروح.
FM 87.6 في الواحات البحرية.
FM 88.0 في الداخلة.
FM 93.8 في دمياط.
FM 101.2 في سيدي براني.
FM 87.6 في القصير. FM 92.8 في كوم امبو.
FM 94.4 في السويس.
FM 89.8 في الفيوم.
FM 90.6 في واحة سيوة.
FM 90.6 في أبو سمبل.
FM 98.2 في الفرافرة.
FM 88.4 في الزيات.

أهم البرامج على إذاعة القرآن الكريم fm

برنامج تفسير الأحاديث النبوية الشريفة.
برنامج الفتاوى الشرعية.
 تلاوات قرآنية طوال اليوم.
برنامج براعم الإيمان وفي رحاب الفقه وسيرة ميسرة.
 برنامج موسوعة الفقه الإسلامي.
 تفسير القرأن الكريم للشيخ الشعراوي.

تردد اذاعة القران الكريم راديو fm القران الكريم راديو fm إذاعة القرآن الكريم شهر رمضان تردد إذاعة القرآن الكريم

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

إصابة وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية في حادث تصادم ببنها

تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية

الحلقة الأولى «عملة نادرة».. صدام فى نجع «عبدالجبار» بجنوب الصعيد

الحلقة الأولى «الصفارة».. فلاش باك عن حياة أحمد أمين: «مجرم سياحة»

تفاصيل مثيرة فى مقتل شاب على يد 4 من أصدقائه فى منطقة السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

أنا والقناع

د. محمد عفيفي

رمضان زمان

ماجد حبته

أرض الجوامع.. أرض النعم

القس رأفت رؤوف الجاولي

قوة الحوار.. والإقناع

عبد الرحيم طايع

رمضان 2023

مدحت بشاى

الرجل والحصان.. ووجع الفقد

محمد المعتصم

الحمد لله على نعمة WATCH IT

خالد عكاشة

هل ينجح الرئيس الصينى مع روسيا.. فى كسر الهيمنة؟

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلى استهدف محيط مدينة حلب

وزيرة إسرائيلية: مستوطنات غزة جزء من أرضنا وسنعود إليها

واشنطن: تشريع الكنسيت بشأن المستوطنات «خطوة استفزازية»