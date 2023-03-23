تردد إذاعة القران الكريم راديو fm والتليفزيون

يتزايد البحث عن تردد إذاعة القرآن الكريم، خاصة مع بداية شهر رمضان الكريم والذي يحرص فيه المواطنون على سماع القرآن الكريم وختم أجزاء من القرآن الكريم، حتى ينتهوا من قراءة الثلاثون جزءًا بنهاية شهر رمضان المعظم، لذا فإن البحث عن التردد الخاص بإذاعة القرآن الكريم يعد هام جدًا في هذا الشهر الفضيل، حيث يتسابق الجميع لقراءة القرآن بمتعن ودقة.

تردد إذاعة القرآن الكريم راديو fm

عمليات البحث تزايدت خلال الساعات الماضية حول التردد الجديد الخاص بإذاعة القرآن الكريم 2023.

التردد الخاص بإذاعة القرآن الكريم.

التردد: 11766.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد إذاعة القرآن الكريم علي راديو FM

تردد محافظة القاهرة: 98.2.

تردد المحلة الكبري: 99.6.

تردد الإسكندرية: 90.1.

تردد إذاعة القرآن الكريم على التليفزيون

التردد: 11766.

الاستقطاب: H.

معدل الترميز:27500.

تقوم إذاعة القرأن الكريم ببث مجموعة مختلفة من البرامج التي تهم المسلمين وتجعلهم حريصون على سماعها باستمرار، ففضلًا عن سماع أصوات القرآن بالقراء المفضلين لهم، هناك باقة من البرامج الهامة التي تخص المسلمين وتجعل إذاعة القرآن الكريم المفضلة لديهم خاصة في الشهر الكريم، حيث تنوعت اغلب البرامج ما بين الفقه والشريعة والموضوعات التي تهم المسلمين والتي تحرص على زيادة إيمانهم.

أهم قائمة برامج إذاعة القرآن الكريم:

- برنامج تفسير الأحاديث النبوية الشريف

- برنامج الفتاوى الشرعية.

- تلاوات قرآنية طوال اليوم.

- برنامج براعم الإيمان وفي رحاب الفقه وسيرة ميسرة.

- برنامج موسوعة الفقه الإسلامي.

- تفسير القرأن الكريم للشيخ الشعراوي.

جدير بالذكر أن إذاعة القرآن الكريم تحظى بنسب مشاهدة عالية من قِبل المواطنين والذين يحرصون على متابعتها دومًا للاستمتاع بصوت القرآن الكريم بمختلف التلاوات، ولم يقتصر دور إذاعة القرآن الكريم على محافظات مصر فقط، بل امتدت لتشمل العالم العربي والدول الأفريقية.