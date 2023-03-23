الخميس 23 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تردد إذاعة القران الكريم راديو fm والتليفزيون

إذاعة القرآن الكريم
إذاعة القرآن الكريم

يتزايد البحث عن تردد إذاعة القرآن الكريم، خاصة مع بداية شهر رمضان الكريم والذي يحرص فيه المواطنون على سماع القرآن الكريم وختم أجزاء من القرآن الكريم، حتى ينتهوا من قراءة الثلاثون جزءًا بنهاية شهر رمضان المعظم، لذا فإن البحث عن التردد الخاص بإذاعة القرآن الكريم يعد هام جدًا في هذا الشهر الفضيل، حيث يتسابق الجميع لقراءة القرآن بمتعن ودقة.

تردد إذاعة القرآن الكريم راديو fm      

عمليات البحث تزايدت خلال الساعات الماضية حول التردد الجديد الخاص بإذاعة القرآن الكريم 2023.

  • التردد الخاص بإذاعة القرآن الكريم.
  • التردد: 11766.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.

تردد إذاعة القرآن الكريم علي راديو FM

  • تردد محافظة القاهرة: 98.2.
  • تردد المحلة الكبري: 99.6.
  • تردد الإسكندرية: 90.1.

تردد إذاعة القرآن الكريم على التليفزيون

  • التردد: 11766.
  • الاستقطاب: H.
  • معدل الترميز:27500.

تقوم إذاعة القرأن الكريم ببث مجموعة مختلفة من البرامج التي تهم المسلمين وتجعلهم حريصون على سماعها باستمرار، ففضلًا عن سماع أصوات القرآن بالقراء المفضلين لهم، هناك باقة من البرامج الهامة التي تخص المسلمين وتجعل إذاعة القرآن الكريم المفضلة لديهم خاصة في الشهر الكريم، حيث تنوعت اغلب البرامج ما بين الفقه والشريعة والموضوعات التي تهم المسلمين والتي تحرص على زيادة إيمانهم.

أهم قائمة برامج إذاعة القرآن الكريم:

- برنامج تفسير الأحاديث النبوية الشريف

-  برنامج الفتاوى الشرعية.

- تلاوات قرآنية طوال اليوم.

- برنامج براعم الإيمان وفي رحاب الفقه وسيرة ميسرة.

- برنامج موسوعة الفقه الإسلامي.

- تفسير القرأن الكريم للشيخ الشعراوي.

جدير بالذكر أن إذاعة القرآن الكريم تحظى بنسب مشاهدة عالية من قِبل المواطنين والذين يحرصون على متابعتها دومًا للاستمتاع بصوت القرآن الكريم بمختلف التلاوات، ولم يقتصر دور إذاعة القرآن الكريم على محافظات مصر فقط، بل امتدت لتشمل العالم العربي والدول الأفريقية.

إذاعة القرآن إذاعة القرآن الكريم إذاعة استقطاب التليفزيون الشهر الكريم الشهر الفضيل تردد إذاعة القرآن الكريم

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

إصابة وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية في حادث تصادم ببنها

تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية

الحلقة الأولى «عملة نادرة».. صدام فى نجع «عبدالجبار» بجنوب الصعيد

الحلقة الأولى «الصفارة».. فلاش باك عن حياة أحمد أمين: «مجرم سياحة»

تفاصيل مثيرة فى مقتل شاب على يد 4 من أصدقائه فى منطقة السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

أنا والقناع

د. محمد عفيفي

رمضان زمان

ماجد حبته

أرض الجوامع.. أرض النعم

القس رأفت رؤوف الجاولي

قوة الحوار.. والإقناع

عبد الرحيم طايع

رمضان 2023

مدحت بشاى

الرجل والحصان.. ووجع الفقد

محمد المعتصم

الحمد لله على نعمة WATCH IT

خالد عكاشة

هل ينجح الرئيس الصينى مع روسيا.. فى كسر الهيمنة؟

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلى استهدف محيط مدينة حلب

وزيرة إسرائيلية: مستوطنات غزة جزء من أرضنا وسنعود إليها

واشنطن: تشريع الكنسيت بشأن المستوطنات «خطوة استفزازية»