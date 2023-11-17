الآن متاح.. تردد قنوات الأطفال 2023 على النايل سات

تحرص الأسر المصرية على معرفة تردد قنوات الأطفال 2023 على النايل سات لتسلية الأطفال، وتلبية رغبات أطفالهن بمشاهدة مجموعة متنوعة من متنوع البرامج وأفلام الرسوم المتحركة، ولم تعد مشاهدة جميع قنوات أفلام الكرتون مقتصرة للأطفال فقط، بل أصبحت هي تجذب الكبار وذلك نظرًا لتنوع وجودة المحتوى.

تردد قنوات الأطفال 2023 على النايل سات

وتستعرض “الدستور” لك خلال هذا المقال جميع الترددات لقنوات الأطفال المتعددة على النايل سات، لتتمكن من ضبطها بشكل صحيح وتلبية رغبات الجميع.

قنوات الأطفال ستمثل مساحةً مميّزةً لعالم الخيال والتعلم الممتعة، وتوفر هذه القنوات محتوىً يكون متنوعًا يساهم في التطوير للمهارات اللغوية والاجتماعية لجميع الصغار، وذلك يكون بفضل برامجها الترفيهية والتعليمية المخصصة، وتكون من أهم ترددات هذه القنوات ما سوف نعرضه في السطور القادمة.

أبرز قنوات الأطفال 2023

تردد قناة “طيور بيبي”

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11396.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6 / 5.

تردد قناة الأطفال “كراميش”

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11390.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6 / 5.

تردد قناة “بيبي كيدز” الجديد

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11393.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6 / 5.

تردد قناة الأطفال “بطوط”

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11594.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6 / 5.

تردد قناة “كوكيز” على النايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 10853.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة الأطفال “تنة ورنة” على النايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11595.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6 / 5.

تردد قناة الأطفال “دودو كيدز”

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6 / 5.

تردد قناة الأطفال”ميكي كيدز”

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11526.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 8 / 7.

تردد قناة الأطفال “كوكي كيدز”

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11602.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 4 / 3.

تردد قناة “سمسم” الجديدة على النايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11483.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6 / 5.

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