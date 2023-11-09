الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تردد إذاعة الشباب والرياضة على القمر الصناعي نايل سات

إذاعة الشباب والرياضة
إذاعة الشباب والرياضة

يبحث العديد من الأشخاص عن تردد إذاعة الشباب والرياضة، عبر محركات البحث المختلفة، حيث إنها واحدة من القنوات الإذاعية الهادفة والتي تمكنت من إبراز مكانتها بين بقية القنوات الإذاعية الأخرى.

يرغب العديد من المواطنين في التعرف على تردد قناة إذاعة الشباب والرياضة نظرًا لما تقدمه القناة من محتوى شبابي هادف ومتنوع يعمل على تنمية أفكار الشباب ومناقشتها بشكل بناء.

تعمل قناة إذاعة الشباب والرياضة على عرض كافة الأحداث الرياضية والكروية كذلك، كما أنها تجري العديد من الحوارات المتنوعة والمختلفة مع الشباب من مختلف الأعمار من أجل التعرف على أهداف الشباب وما يفكرون به من أجل الوطن.

إذاعة الشباب والرياضة.. القمر الصناعي نايل سات

إذاعة الشباب والرياضة 108 FM بث مباشر القمر الصناعي: نايل سات. التردد :- 10873، معامل الترميز:- 27500، معامل تصحيح الخطأ:- 7/8.

تردد إذاعة الشباب والرياضة على الراديو: تردد 108 نظام FM، ويمكن الوصول إليها يدويًا من خلال تحريك المؤشر لحين الوصول إلى رقم الموجة.

تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023 وكيفية الحصول عليها

تردد اذاعة الشباب والرياضة على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة الشباب والرياضة راديو على النايل سات وعبر FM القناة تكون موجودة على قمر النايل سات، وهي تردد أفقي 11765 يمكنك البحث عنها بكل سهولة.

الإذاعة على تردد 92.8 إذاعة الشباب والرياضة في الراديو أو على الرسيفر على تردد 11766 أفقي 5/6.

تردد اذاعة الشباب والرياضة FM 

2024 إذاعة الشباب والرياضة 108 FM بث على القمر الصناعي نايل سات بتردد 11765 ومن خلال معدل استقطاب أفقي.

تردد قناة الشباب المصري Al Shabab TV 2023 ستكون القناة على القمر الصناعي نايل سات ويمكنك البحث عنها بسهولة باستخدام التردد الأفقي 11765.

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إذاعة الشباب والرياضة تردد إذاعة الشباب والرياضة الشباب والرياضة نايل سات القمر الصناعي 108 FM

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