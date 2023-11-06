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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعرف على تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023 وكيفية الحصول عليه

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

ازدادت عمليات البحث عن تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023، خلال الساعات الماضية على محركات بحث جوجل، لذلك ينشر "الدستور" تردد القناة وكيفية الحصول عليها. 

تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023

"الدستور" يستعرض في السطور التالية كيفية الحصول على تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023، على القمر الصناعي نايل سات، وفقًا لموقع القناة والتي جاء كالآتي: 

طريقة ضبط تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023

القمر الصناعي: النايل سات 

التردد: 11747.

معدل الترميز: 24500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

خطوات ضبط قناة القاهرة الإخبارية

ويمكنك ضبط تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023 بإتباع الخطوات التالية:

- الضغط على القائمة أو MENU.

- اختيار INSTALLATION

- يجرى فتح قائمة الترددات، وادخال تردد قناة القاهرة الاخبارية.

- وسوف يتم تنزيلها على القناة.

يمكنك وبكل سهولة ضبط إشارة القناة كونها مجانية وغير مشفرة وكل ما عليكم هو وضع الرموز واختيار القمر الصناعي ثم الضغط تثبيت ثم تشغيل.

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ما هي قناة القاهرة الإخبارية؟

تعد قناة القاهرة الإخبارية من أبرز القنوات التي انتشرت في وقت قصير وحققت نجاحًا كبيرًا، لا سيما خلال الأحداث الجارية وحرب قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وجذبت قناة القاهرة الإخبارية الملايين من المشاهدين في مختلف دول العالم، لكونها تركز على تقديم محتويات هادفة ومعلومات دقيقة وذات قيمة للمشاهدين.

كما تحيط قناة القاهرة الإخبارية وهي واحدة من أهم  القنوات التي تخصصت في المحتوى الإخباري، بجميع الأحداث التي تجرى على المستوى المحلي والعربي والعالمي، وتمتلك فريقًا مميزًا من المراسلين المحترفين الذين يقومون بنقل الأحداث الجارية على مدار الساعة.

وتم تأسيس قناة القاهرة الإخبارية في أكتوبر 2022 وتضم قناة القاهرة الإخبارية نخبة من أهم الإعلاميين.

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تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023 وكيفية الحصول عليها

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