الإثنين 06 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يستهدف محيط مستشفى الشفاء فى قطاع غزة

جريدة الدستور

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية منى عوكل، بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف محيط مستشفى الشفاء الطبي في قطاع غزة.

كان الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن عن إصابة مسعف في قصف للاحتلال بمدخل مبنى مستشفى القدس فى غزة، وفق خبر عاجل لفضائية  "إكسترا نيوز".

وسبق وأعلن المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني عبدالجليل حنجل، أن الهلال الأحمر تخدم قطاع غزة بـ31 سيارة إسعاف و285 مسعفًا و130 متطوعًا، وهناك عدد من السيارات الأخرى خرج من الخدمة نتيجة الاستهدافات ونقص الوقود، وتعمل الكوادر الطبية بكامل قوتها رغم ضعف الإمكانات والقصف المتكرر.

القاهرة الإخبارية مستشفى الشفاء محيط مستشفى الشفاء غزة منى عوكل

مواد متعلقة

احتجاجات بدول العالم للمطالبة بوقف إطلاق النار فى غزة ووقف الممارسات الوحشية

مراسل القاهرة الإخبارية يكشف موعد دخول القافلة الثانية للتحالف الوطنى إلى غزة

احتجاجات أمام سفارة إسرائيل بتركيا تطالب بوقف إطلاق النار بغزة

وزير الخارجية الأمريكى يرتدى درعًا واقية خلال زيارته غير المعلنة لبغداد

إسرائيل تهبط بسقف أهدافها بعد شهر من عدوانها على غـزة.. باحث يكشف السبب

جيش الاحتلال: مستعدون لأى سيناريوهات وعلى كل الجبهات

بلينكن: الهجمات على العسكريين الأمريكيين أمر يتعلق بسيادة العراق

بلينكن: لا نريد فتح جبهة أخرى للصراع فى الضفة الغربية

الأكثر قراءة

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يستهدف محيط مستشفى الشفاء فى قطاع غزة

قرار عاجل بشأن إعادة محاكمة أحد شركاء حمزة زوبع

أحمد فتوح فى الأهلى.. سيناريوهات "المارد الأحمر" لحسم صفقة ظهير الزمالك

"فلتت من عشماوي".. رأي المفتي ينقذ قاتلة طبيب الساحل من حبل المشنقة

بعد الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم الاثنين 6-11-2023

عقب تقديم بلاغين للنائب العام ضد داليا زيادة.. خبير قانوني يوضح موقفها القانوني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد كمال

مستقبل غزة

خالد عكاشة

التصور الغربي لليوم التالي في قطاع غزة

محمد الراعي

‏تمرد اللاعبين.. غياب الهدافين.. وأكذوبة المدربين الأجانب

بسنت حسن

إفراط لا تفريط

عبد الرحيم طايع

طَرَف من المساعدات المصرية لغزة

محمد عبدالعزيز

صنع فى مصر... ولسّه كتير

جلال حمام

والاستثمارات طوق النجاة

علي سعدة

السير على خطى ثابتة رغم الصعاب

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أكثر من ربع قادة حماس يختبئون في الشرق الأوسط.. أين هم؟

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية