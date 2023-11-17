الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

نايل سات.. تردد قناة النهار الجديد للأفلام الأجنبية

قناة النهار
قناة النهار

تُعد قناة النهار الجديدة للأفلام الأجنبية واحدة من أبرز القنوات الفضائية التي تعرض الأفلام الأجنبية المدبلجة للعربية، تبث القناة مجموعة متنوعة من الأفلام الحديثة والكلاسيكية من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الأفلام الأمريكية والأوروبية والمصرية والخليجية، كما تعرض القناة أيضًا بعض البرامج الترفيهية والفنية.

تردد قناة النهار الجديدة للأفلام الأجنبية

تردد قناة النهار الجديدة للأفلام الأجنبية على قمر النايل سات هو كالتالي:

التردد: 11555 (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

كيفية ضبط تردد قناة النهار الجديد للأفلام الأجنبية

يمكنك ضبط تردد القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك من خلال اتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر "Menu" على جهاز التحكم عن بعد.

انتقل إلى قائمة "البحث" أو "Scan".

حدد القمر الصناعي "النايل سات".

ابدأ عملية البحث.

عندما تظهر قناة النهار الجديدة للأفلام الأجنبية في قائمة النتائج، حدد القناة واضغط على زر "Save".

ستظهر القناة الآن على جهاز استقبالك.

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تردد قنوات النهار الجديد

تمتلك شبكة قنوات النهار المصرية مجموعة متنوعة من القنوات الفضائية التي تبث على مدار الساعة، وفيما يلي ترددات هذه القنوات على قمر النايل سات:

تردد قناة النهار 

التردد: 11555 (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة النهار دراما

التردد: 11785 (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة النهار اليوم

التردد: 11476 (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

 

تردد قناة النهار سبورت

التردد: 11680 (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

 

تردد قناة النهار نيوز

التردد: 11227 (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

 

تردد قناة النهار الشباب

التردد: 11096 (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

 

تردد قناة النهار دراما 2

التردد: 11785 (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

 

تردد قناة النهار الجديد للافلام الأجنبية

التردد: 11555 (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

 

تردد قناة النهار الجديد للافلام العربية

التردد: 11680 (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

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