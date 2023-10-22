تردد واحد لجميع قنوات النايل سات 2023 وكيفية ضبطها

تردد واحد لجميع قنوات النايل سات 2023، ضمن ما يبحث عنه المواطنون وكيفية ضبط الترددات المختلفة لمتابعة ومشاهدة الاخبار والافلام والمسلسلات ويتسأل المواطنون عن ما يلي:

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قنوات النايل سات 2023 المجانية

ويضم القمر الصناعي النايل سات أكثر من 700 قناة تلفزيونية، وحوالى 100 قناة راديو رقمى، وتشمل هذه القنوات مجموعة متنوعة من المحتوى، بما في ذلك القنوات الإخبارية والترفيهية والرياضية والوثائقية والموسيقية.

فيما يلي بعض أسماء قنوات النايل سات الأكثر شيوعًا:

قنوات إخبارية:

قناة العربية، قناة الجزيرة، قناة سكاي نيوز عربية، قناة العربية الحدث، قناة مصر العربية، قناة الحدث، قناة ON E، قناة الحياة، قناة النهار، قناة صدى البلد

قنوات ترفيهية:

قناة MBCمصر، قناة MBC مصر2، قناة MBC مصر2+، قناة MBCمصر3، قناة MBC مصر4، قناة MBC مصر5، قناة MBCمصر6، قناة ON E، قناة الحياة، قناة النهار، قناة صدى البلد

قنوات رياضية:

قناة beIN Sports، قناة ON Time Sports، قناة mbc sports، قناة ART Sport، قناة صدى البلد، قناة النهار

قنوات وثائقية:

قناة ناشيونال جيوغرافيك، قناة BBC World News، قناة الجزيرة الوثائقية، قناة الجزيرة للأطفال، قناة TRTالعربية، قناة Discovery Channel، قناة Animal Planet، قناة National Geographic Kids، قناة DWالعربية، قناة France 24 Arabic

قنوات موسيقية:

قناة MTV Arabia، قناة Rotana Music، قناة CBC Music، قناة Melody Hits، قناة Melody Classic، قناة Melody Fm، قناة Nogoum FM، قناة نجوم FM، قناة شعبي FM، قناة ميكس FM

يمكنك العثور على قائمة كاملة بقنوات نايل سات على الموقع الرسمي للقمر الصناعي.

تردد واحد لجميع قنوات النايل سات 2023

في عام 2023، تم إطلاق تردد شبكي جديد على القمر الصناعي نايل سات، والذي يمكن من خلاله تنزيل جميع قنوات النايل سات دون الحاجة إلى إدخال ترددات كل قناة على حدة، ويتكون هذا التردد من العناصر التالية:

التردد: 11000

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

FEC: 5/6

كيفية ضبط تردد واحد لجميع قنوات النايل سات 2023

لضبط هذا التردد على جهاز الاستقبال الخاص بك، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى قائمة الإعدادات على جهاز الاستقبال الخاص بك.

حدد خيار "البحث عن القنوات".

حدد خيار "البحث اليدوي".

أدخل الترددات المذكورة أعلاه.

اضغط على زر "بحث".

سيؤدي ذلك إلى البحث عن جميع قنوات النايل سات وحفظها على جهاز الاستقبال الخاص بك.