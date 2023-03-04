السبت 04 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تردد قناة كراميش 2023 عبر نايل سات

تردد
تردد

يحصد تردد قناة كراميش 2023 مسب مشاهدة عالية عبر محركات البحث العالمية لرغبة الملايين من أولياء أمور الأطفال في مصر والوطن العربي من سن 6 - 14 سنة، والتي تبث طوال فترة الإرسال أعاني تربية تحتوى على قيم ومبادي المجتمع الشرقي والدين الإسلامي ليتعلمها متابعي القناة من الأطفال.

تردد قناة كراميش 2023

يمكن ضبط إشارة بث قناة Karameesh للأطفال عبر القمر الصناعي المصري نايل سات لتعليم الأطفال معايير الدين الإسلامي داخل المجتمعات الشرقية، وهى كما يلي للحصول على صورة جيدة وصوت نقي أثناء المتابعة:-

تردد قناة Karameesh للأطفال

  • القمر الصناعي : نايل سات.
  • التردد : 11603.
  • الاستقطاب : أفقي.
  • معدل الترميز : 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ : ¾.
  • جودة : HD.

تردد قناة Karameesh للأطفال

القمر الصناعي : عرب سات.
التردد : 10815.
الاستقطاب : أفقي.
معدل الترميز : 27500.
معامل تصحيح الخطأ : ¾.
جودة : SD. 

تختص قناة Karameesh للأطفال بإذاعة أغاني مصاحبة بموسيقى وبرامج موجهة للأطفال لتحسين سلوكياتهم داخل المجتمع الذي يعيشون فيه وتوجيهم إلى الأعمال الصالحة.

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أهداف قناة Karameesh 

تهدف قناة Karameesh للأطفال والتي تقدم في كافة الدول العربية إلى بث عدة معايير في الأطفال داخل المجتمع الإسلامي لتكون طفل قادر على الاستيعاب والتواصل مع الأخرين وفقا لمعايير معينة وهي كما يلي :-

  • تحفيز عقب الأطفال من خلال عرض برامج تحتوي على ألغاز سهلة الحل.
  • تنمية مهرات الأطفال في التركيز والتفكير في الألوان والأشكال.
  • حفظ بعض الجمل والعبارات من الأغاني المعروضة عبر شاشة القناة.
  • تعليم بعض العادات والتقاليد الإسلامية والعربية من خلال المحتوى الذي يقدم عبر شاشة القناة.
  • بث محتوى اللغة العربية المناسب للأطفال في كافة الدول العربية.
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يمكن ضبط تردد قناة كراميش 2023 وتردد قناة طيور الجنة للاستمتاع بما يقدم عبر شاشتها من أفلام كرتون وأغاني موجهة للأطفال في الوطن العربي داخل مصر من داخل مصر وخارجها ويمكن ضبطها كما يلي :-

تردد قناة طيور الجنة

القمر الصناعي : نايل سات.
التردد : 11411.
الاستقطاب : أفقي.
معدل الترميز : 27500.
معامل تصحيح الخطأ : ¾.
 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

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