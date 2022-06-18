السبت 18 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تردد قناة كراميش الجديد 2022 نايل سات.. تفاصيل

تردد قناة كراميش
تردد قناة كراميش الجديد
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يبحث الكثير من محبي مشاهدة أفلام الكرتون من الأطفال والكبار، عن تردد قناة كراميش الجديد 2022 نايل سات، والتي تعد بديل جيد للكثير من القنوات الأجنبية المشفرة أو التي تقدم محتوى غير مناسب للأطفال العرب، حيث تتميز قناة كراميش بتقديم محتوى مناسب وجيد للأطفال العرب حسب العادات والتقاليد.

وقد ارتفعت معدلات البحث على محركات البحث العالمية خلال الفترة الأخيرة وعلى رأسها "جوجل" عن تردد قناة كراميش الجديد 2022 نايل سات.

تردد قناة كراميش الجديد 2022 نايل سات

وتستعرض "الدستور" لقراءها من خلال ذلك التقرير تردد قناة كراميش الجديد 2022 نايل سات.

ويحب الأهالي القنوات التى تقدم أغاني للأطفال أو تعرض أفلام القط والفأر أو توم وجيري، وكذلك كرتون سيمبا والذى يُقبل الأطفال على مشاهدته كثيرًا.

 

تعرف على تردد قناة طيور الجنة 2022 على النايل سات

تردد قنوات dmc على نايل سات 2022 وأبرز البرامج المعروضة

تردد قناة كراميش الجديدة نايل سات

 

القمر الصناعيالترددمعدل الترميزمعامل تصحيح الخطأالاستقطاب
نايل سات1160327500 3/4أفقي 
عرب سات11390  275005/6 رأسي

 

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تردد قنوات الأطفال الجديد على النايل سات

اسم القناةالقمر الصناعيالترددمعدل الترميزمعامل تصحيح الخطأالاستقطاب
طيور الجنةنايل سات11393 275003/4عمودي
 توم وجيرينايل سات11355 275005/6عمودي 
توم وجيري 2022نايل سات11354 275005/6 عمودي
 قناة بطوط نايل سات11594275003/4أفقي
قناة ميكينايل سات11528 275005/6أفقي 
قناة كوكيز Cookiesنايل سات10853 27500 5/6أفقي
قناة MBC3 للأطفالنايل سات11475 275003/4رأسي 
 سبيس تون 2022نايل سات 11785275003/4عمودي
طيور بيبي 2022نايل سات 11396 27500 3/4عمودي 
 ديزني كيدز 2022نايل سات1207327500  2/3 عمودي
بيبي كيدزنايل سات11393275003/4عمودي
 زي ألواننايل سات11277275002/3 أفقي
تنة ورنةنايل سات11595  275005/6 عمودي
ميكي كيدز نايل سات 11526275008/7 أفقي 
 دودو كيدزنايل سات12604 27500 6/5أفقي 
قناة سمسمنايل سات11483 275006/5  أفقي
قناة أطفال ومواهب نايل سات11353 275003/4عمودي
كرتون نتوركنايل سات12226275003/4عمودي
قناة كوجينايل سات1163627500 4/3عمودي 
 قناة مودي كيدز نايل سات11603275003/4 أفقي
 قناة ماجدنايل سات12221 275003/4عمودي
قناة كوكي كيدزنايل سات1160227500 3/4أفقي
قناة كراميش الجديد قناة كراميش نايل سات توم وجيري طيور الجنة قنوات الاطفال تردد قناة كراميش

رئيس التحرير

وائل لطفي

الحوار الاقتصادى أولًا

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