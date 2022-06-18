تردد قناة كراميش الجديد 2022 نايل سات.. تفاصيل
يبحث الكثير من محبي مشاهدة أفلام الكرتون من الأطفال والكبار، عن تردد قناة كراميش الجديد 2022 نايل سات، والتي تعد بديل جيد للكثير من القنوات الأجنبية المشفرة أو التي تقدم محتوى غير مناسب للأطفال العرب، حيث تتميز قناة كراميش بتقديم محتوى مناسب وجيد للأطفال العرب حسب العادات والتقاليد.
وقد ارتفعت معدلات البحث على محركات البحث العالمية خلال الفترة الأخيرة وعلى رأسها "جوجل" عن تردد قناة كراميش الجديد 2022 نايل سات.
تردد قناة كراميش الجديد 2022 نايل سات
وتستعرض "الدستور" لقراءها من خلال ذلك التقرير تردد قناة كراميش الجديد 2022 نايل سات.
ويحب الأهالي القنوات التى تقدم أغاني للأطفال أو تعرض أفلام القط والفأر أو توم وجيري، وكذلك كرتون سيمبا والذى يُقبل الأطفال على مشاهدته كثيرًا.
تردد قناة كراميش الجديدة نايل سات
|القمر الصناعي
|التردد
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|الاستقطاب
|نايل سات
|11603
|27500
|3/4
|أفقي
|عرب سات
|11390
|27500
|5/6
|رأسي
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تردد قنوات الأطفال الجديد على النايل سات
|اسم القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|الاستقطاب
|طيور الجنة
|نايل سات
|11393
|27500
|3/4
|عمودي
|توم وجيري
|نايل سات
|11355
|27500
|5/6
|عمودي
|توم وجيري 2022
|نايل سات
|11354
|27500
|5/6
|عمودي
|قناة بطوط
|نايل سات
|11594
|27500
|3/4
|أفقي
|قناة ميكي
|نايل سات
|11528
|27500
|5/6
|أفقي
|قناة كوكيز Cookies
|نايل سات
|10853
|27500
|5/6
|أفقي
|قناة MBC3 للأطفال
|نايل سات
|11475
|27500
|3/4
|رأسي
|سبيس تون 2022
|نايل سات
|11785
|27500
|3/4
|عمودي
|طيور بيبي 2022
|نايل سات
|11396
|27500
|3/4
|عمودي
|ديزني كيدز 2022
|نايل سات
|12073
|27500
|2/3
|عمودي
|بيبي كيدز
|نايل سات
|11393
|27500
|3/4
|عمودي
|زي ألوان
|نايل سات
|11277
|27500
|2/3
|أفقي
|تنة ورنة
|نايل سات
|11595
|27500
|5/6
|عمودي
|ميكي كيدز
|نايل سات
|11526
|27500
|8/7
|أفقي
|دودو كيدز
|نايل سات
|12604
|27500
|6/5
|أفقي
|قناة سمسم
|نايل سات
|11483
|27500
|6/5
|أفقي
|قناة أطفال ومواهب
|نايل سات
|11353
|27500
|3/4
|عمودي
|كرتون نتورك
|نايل سات
|12226
|27500
|3/4
|عمودي
|قناة كوجي
|نايل سات
|11636
|27500
|4/3
|عمودي
|قناة مودي كيدز
|نايل سات
|11603
|27500
|3/4
|أفقي
|قناة ماجد
|نايل سات
|12221
|27500
|3/4
|عمودي
|قناة كوكي كيدز
|نايل سات
|11602
|27500
|3/4
|أفقي