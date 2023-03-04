تصدر تردد قناة النهار دراما على نايل سات 2023 مؤشرات البحث على محركات الإنترنت في الساعات الأخيرة، وذلك لأنها تقدم المسلسلات المختلفة والممتعة والتي تتنوع ما بين الكوميديا والدراما وكل ما يرضي ذوق المشاهد.

قناة النهار دراما على نايل سات 2023

حصلت قناة النهار دراما على شعبيه عاليه جدا وقد صنفت على أنها من ضمن أفضل القنوات لعرض المسلسلات في الوطن العربي بسبب جودتها ووضوح صورتها وتقوم بعرض الكثير من أنواع المسلسلات والبرامج المختلفة.

ومع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 2023، يهتم المشاهدون بضبط قنوات الدراما الدرامية الرمضانية لمشاهدة المسلسل الحصري لجميع نجوم الدراما في مصر والوطن العربي.

وفي السطور التالية يرصد لكم موقعنا “الدستور” تردد قناة النهار دراما على نايل سات 2023، وتردد آخر على النايل سات بجودة HD، وتردد قناة النهار دراما على العرب سات، وخطوات استقبال تردد قناة النهار دراما.

تردد قناة النهار دراما على نايل سات 2023

التردد: 11785

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: SD

تردد آخر على النايل سات بجودة HD

التردد: 11785

الاستقطاب: رأسي

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة النهار دراما على العرب سات

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: عربسات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة:

خطوات استقبال تردد قناة النهار دراما

اضغط على زر موافق في جهاز التحكم عن بعد للدخول إلى القائمة الرئيسية.

ثم اضغط على أيقونة “خيارات”.

ثم بعد ذلك اضغط على خيار التثبيت اليدوي.

أضف تردد قناتنا الموضح أعلاه.

أضف باقي البيانات مثل عامل الترميز والاستقطاب وما إلى ذلك.

اضغط على زر OK من الريموت كنترول.

انتظر بضع ثوانٍ حتى يتم تحميل قناة Lana على التلفزيون.

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