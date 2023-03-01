الأربعاء 01 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الإعلامي محمد الجازوى مدير قنوات النهار يحصل على درجة الماجستير فى إدارة الأعمال

الإعلامي المخرج محمد
الإعلامي المخرج محمد الجازوي

حصل  الإعلامي المخرج محمد الجازوي، مدير مجموعة قنوات النهار،  على درجة الماجستير في إدارة الأعمال (M BA)، من الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا للنقل البحري.

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الإعلامي المخرج محمد الجازوي

والإعلامي محمد الجازوي أخرج العديد من البرامج، وشغل العديد من المناصب في قطاع القنوات المتخصصة بالتلفزيون المصري، والقنوات الخاصة المصرية.

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كما تولى مناصب قيادية في قنوات عربية خارج مصر، وتدرج في المناصب بشبكة تلفزيون النهار حتى تولى منصب مدير شبكة تلفزيون النهار.

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