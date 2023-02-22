يعشق آلاف من الأطفال وأولياء أمورهم أفلام الكرتون، ويكثر التساؤل من قبلهم عن تردد قنوات الأطفال الجديدة على نايل سات 2023، ويسعى جميع أولياء الأمور لضبط التردد لقنوات الكرتون لكي يتم الاستمتاع بها ومشاهدتها من خلال الأطفال في مدار اليوم، ومن أكثر الترددات التي سيتم البحث عليها تردد قناة كراميش وتردد قناة بطوط وتردد قناة سبيس تون وتردد قناة طيور الجنة الجديد 2023.

تردد قنوات الأطفال الجديدة على نايل سات 2023

وتستعرض “الدستور” بهذه السطور تردد قنوات الأطفال الجديدة على نايل سات 2023.

تردد قناة كراميش على النايل سات

وقناة كراميش واحدة من أفضل وأهم قنوات الأطفال التي سيتم عرض محتواها التعليمي وشيق للأطفال من خلالها، وسيتم هذا عبرها البيانات الآتية:

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11390.

تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة بطوط على النايل سات

ويتاح الاستمتاع بمشاهدة القناة بقمر النايل سات بأي وقت على مدار اليوم، حيث أنه سيتم عرض الكثير من برامج الأطفال والكرتون المتميزة والمفيدة لكل الأطفال، ويتاح مشاهدة القناة عبر البيانات الآتية:

تردد قناة سبيستون على النايل سات

القمر الصناعي قناة سبيستون: النايل سات.

تردد قناة سبيستون: 11785.

الاستقطاب قناة سبيستون: عمودي.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

وإن قناة طيور الجنة هي تعتبر واحدة من أشهر وأفضل القنوات التي ستقوم بجذب الأطفال، عبر الأناشيد التربوية والتعليمية والتي سيتم عرضها على القناة؛ ولهذا السبب فإنها ستعتبر الخيار الأمثل بالنسبة للأطفال، ويتاح الاستمتاع بمشاهدة القناة عبر البيانات الآتية:

القمر الصناعي قناة طيور الجنة: النايل سات.

التردد: 11258.

معدل الترميز قناة طيور الجنة: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة سات 7 كيدز الفضائية 2023

التردد: 11353 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 6/5 .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة MBC3 الفضائية الجديد