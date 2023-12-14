الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعرف على تردد قنوات SSC نايل سات المفتوحة لعام 2023

كاس العالم للانديه
كاس العالم للانديه

ينتظر جماهير النادي الأهلي المصري ونادي إتحاد جدة السعودي المباراة النارية التي تجمع بين الفريقين غدا في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة خلال متابعة مباريات كأس العالم للأندية التي من المقرر عرضها من خلال قناة SSC الرياضية السعودية.

ومن خلال هذا التقرير يقدم الدستور لعشاق الساحرة المستديرة تردد قنوات SSC السعودية المجانية التي سيتم اتاحتها بجودة عالية  على الرسيفر من خلال الخطوات التالية.

نتعرف من خلال ما يلي على تردد قنوات ssc نايل سات المجانية لعام 2023 على كافة الأقمار الصناعية بشكل مفصل:


1- تردد قنوات ssc على القمر الصناعي نايل سات المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات:

نتعرف من خلال السطور التالية على تردد قنوات ssc نايل سات المفتوحة لعام 2023 لمتابعة مبارايات كرة القدم على القمر الصناعي نايل سات بشكل مفصل:

القمر الصناعي نايل سات.
تردد القناة 12523.
الاستقطاب أفقي.
معدل الترميز 27500.
معامل تصحيح الخطأ 5/6.

2- تردد قنوات ssc نايل سات المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات:
 

نتعرف من خلال السطور التالية على تردد قنوات ssc نايل سات المفتوحة لعام 2023 على القمر الصناعي عرب سات بشكل مفصل:

القمر الصناعي عرب سات.
تردد القناة 12418.
الاستقطاب أفقي.
معدل الترميز 27500.
معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر القمر الصناعي نايل سات 2023

كيفية تنزيل تردد قنوات الـ ssc على الرسيفر:

يمكن الآن لاي شخص أن يقوم بتنزيل تردد قنوات ssc النايل سات المفتوحة لعام 2023 على الرسيفر من خلال الخطوات التالية التي نرصدها لكم وهي:

الخطوة الأولى:
قم بفتح الرسيفر الخاص بك على الشاشة أمامك.

الخطوة الثانية:
قم بالضغط على القائمة من خلال الريموت كنترول الخاص بالريسيفر.

الخطوة الثالثة:
قم بالضغط  على كلمة ضبط ثم قم بإدخال تردد القناة الجديد.

الخطوة الرابعة:
ثم قم بإدخال تردد القناة مع كافة المعلومات عنها التي تم ذكرها مسبقا.

الخطوة الخامسة:
قم باختيار القمر الصناعي.

الخطوة السادسة:
ثم قم بالضغط على أيقونة “بحث”.
وقتها سيتم  ظهور القناة على شاشة التلفزيون مع مجموعة من القنوات الأخرى.

الخطوة السابعة:
قم باختيار القناة واضغط على أيقونة “حفظ”.

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