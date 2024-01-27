السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل "حدوتة منسية" ينضم لقائمة الأكثر مشاهدة عبر WATCH IT

مسلسل حدوتة منسية
مسلسل حدوتة منسية

انضم مسلسل "حدوتة منسية" بطولة النجمة سوسن بدر إلى قائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة WATCH IT الرقمية، وذلك بعد ساعات من طرح أولى حلقاته عبر المنصة أمس الجمعة.

وجاء مسلسل "حدوتة منسية" في المركز الثالث لقائمة الأكثر مشاهدة عبر ووتش ات ليتربع على المركز الأول مسلسل "حالة خاصة" للنجمة غادة عادل، يليه في المركز الثاني مسلسل "وبينا ميعاد 2".

ومن المقرر أت تعرض أولى حلقات مسلسل حدوتة منسية عبر التلفزيون مساء اليوم السبت عبر قناة CBC الفضائية بالإضافة لعرضه عبر منصة WATCH IT الرقمية من السبت إلى الأربعاء في التوقيتات التالية:

  • قناة CBC العامة في الثامنة مساء مع إعادة الحلقات في الساعة 3 صباحا والساعة 12 ظهرا.
  • قناة cbc دراما في تمام الساعة 11 مساء مع إعادة الحلقات في الساعة 10 صباحا والساعة 4 مساء.

تردد قناة cbc

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11785.
  • الاستقطاب: رأسي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • معدل الترميز: 27500.

تردد قناة cbc دراما

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11488.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 4/3.
  • معدل الترميز: 27500.

 

قصة مسلسل حدوتة منسية 


ويناقش المسلسل قضية اجتماعية مهمة، تتعلق بالعلاقات الأسرية والمواريث، وكيف يلعب الماضى دوره فى حياة أبطال المسلسل،  حيث تدور أحداثه حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هي المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث.

 

أبطال مسلسل حدوتة منسية 

مسلسل "حدوتة منسية" مكون من  30 حلقة من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد عزمى  ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.


ويعد مسلسل "حدوتة منسية" أول تجربة إخراجية للمخرج الشاب محمد محى الدين، وديكور عمرو دراج، كما يعد أول البطولات المطلقة للفنان أحمد فهيم.

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