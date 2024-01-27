"احضر الاتنين مع بعض".. التفاصيل الكاملة للحلقات الجديدة من برنامج SOLD OUT

يستعد صناع البرنامج الشهير SOLD OUT لتصوير حلقات جديدة خلال الفترة المقبلة لعدد من نجوم الفن وذلك تمهيدا لضمهم إلى خريطة إذاعات البرنامج والذي يقدم عبر منصة WATCH IT الرقمية وقناة CBC الفضائية.

وتتضمن عروض برنامج SOLD OUT لقاء وحوار مفتوح مع ضيف الحلقة بالإضافة إلى حفل غنائي لأحد نجوم الغناء ويرفع البرنامج شعار “احضر الاتنين مع بعض”.

ويرصد «الدستور» في السطور التالية تفاصيل وخريطة تصوير الحلقات الجديدة لبرنامج SOLD OUT:

حلقة النجم أشرف عبد الباقي والمطربة مي فاروق

يحل النجم اشرف عبد الباقي ضيفا على برنامج Sold Out مع الإعلامى محمود سعد، في لقاء جماهيرى وذلك يوم الأحد الموافق 17 فبراير المقبل على مسرح الجمهورية في تمام الساعة الثامنة مساء.

ومن المقرر أن يتحدث “عبد الباقي” خلال الحلقة عن العديد من أسراره الفنية والشخصية وعلاقتها باسرته بالإضافة إلى العديد من الأسرار وكواليس تعاونه مع الزعيم عادل امام في بداياته مرورا بكل أبناء جيله وتكوينه لفرق مسرحية مختلفة وجديده خلال الفترة المقبلة.

ويعقب لقاء النجم أشرف عبد الباقي حفل غنائيا جماهيريا على نفس المسرح مع الفنانة مي فاروق تقدم خلاله تغني خلال أجمل اغاني الموسيقى العربية، ضمن عروض “سولد اوت ميزوك”.

حلقة وحفل النجم أحمد سعد

ويستضيف برنامج “سولد أوت” النجم أحمد سعد وذلك يوم 18 فبراير المقبل على خشبة مسرح الجمهورية بوسط القاهرة، ويتضمن لقاء مع أحمد سعد حوار يديره الإعلامي محمود سعد يكشف فيه أحمد سعد عن كواليس بداياته الفنية ودخوله عالم الغناء وكواليس حياته الفنية.

ويعقب اللقاء حفل غنائي لأحمد سعد ضمن عروض “سولد اوت ميزوك” يقدم فيه العديد من أشهر أعماله الغنائية القديمة والحديثة الذي يتفاعل معها الجمهور.



أسعار تذاكر حضور تصوير حلقات برنامج SOLD OUT

الفئة الأولى بمبلغ 500 جنيه مصري.

الفئة الثانية بمبلغ 400 جنيه مصري.

الفئة الثالثة بمبلغ 350 جنيهًا مصريًا.

الفئة الرابعة بمبلغ 250 جنيهًا مصريًا.

الفئة الخامسة والأخيرة بمبلغ 200 جنيه مصري.

شروط حضور تصوير برنامج Sold Out