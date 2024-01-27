8 بوسترات دعائية منفردة لأبطال فيلم "أهل الكهف" (صور)
طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي “أهل الكهف” البوسترات الدعائية الرسمية للعمل تمهيدا لطرحه بدور العرض السينمائي خلال العام الجاري 2024.
وتضمنت البوسترات الدعائية صور منفردة لكل أبطال فيلم “أهل الكهف” والذي يخوض بطولته النجم خالد النبوي بجانب مجموعة كبير من نجوم الفن وغلب على الصور الإثارة والتشويق وظهور أبطال الفيلم بشكل جديد ومختلف.
"أهل الكهف" فيلم مأخوذ عن رواية مسرحية من أربع فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عاما من النوم، وهم الوزيران "مشلينيا" و"مرنوش" الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما هو راعي الغنم "يمليخا" وكلبه "قمطير" ويعود الثلاثة إلى المملكة ويصطدموا بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلوا في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة آخرى إلى الكهف انتظارا للموت.
فيلم "أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.