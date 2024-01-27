السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

8 بوسترات دعائية منفردة لأبطال فيلم "أهل الكهف" (صور)

خالد النبوي من فيلم
خالد النبوي من فيلم أهل الكهف

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي “أهل الكهف” البوسترات الدعائية الرسمية للعمل تمهيدا لطرحه بدور العرض السينمائي خلال العام الجاري 2024.

وتضمنت البوسترات الدعائية صور منفردة لكل أبطال فيلم “أهل الكهف” والذي يخوض بطولته النجم خالد النبوي بجانب مجموعة كبير من نجوم الفن وغلب على الصور الإثارة والتشويق وظهور أبطال الفيلم بشكل جديد ومختلف.

"أهل الكهف" فيلم مأخوذ عن رواية مسرحية من أربع فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عاما من النوم، وهم الوزيران "مشلينيا" و"مرنوش" الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما هو راعي الغنم "يمليخا" وكلبه "قمطير" ويعود الثلاثة إلى المملكة ويصطدموا بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلوا في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة آخرى إلى الكهف انتظارا للموت.

فيلم "أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

بوسترات فيلم أهل الكهف

422340980_410063551589480_4384181983367897291_n
422340980_410063551589480_4384181983367897291_n
421640780_410063541589481_7124903622627902949_n
421640780_410063541589481_7124903622627902949_n
423478946_410063624922806_7537485489177137533_n
423478946_410063624922806_7537485489177137533_n
423539366_410063494922819_3304394793081044140_n
423539366_410063494922819_3304394793081044140_n
423514634_410063594922809_1367950950729143184_n
423514634_410063594922809_1367950950729143184_n
423514146_410063584922810_4626786287558576290_n
423514146_410063584922810_4626786287558576290_n
422096837_410063501589485_8515887072503604686_n
422096837_410063501589485_8515887072503604686_n
419341780_344405841710724_6014905214808787732_n
419341780_344405841710724_6014905214808787732_n
أهل الكهف فيلم “أهل الكهف” أهل الكهف” النجم خالد النبوي خالد النبوي دور العرض السينمائي

مواد متعلقة

أحمد فهيم: دوري في "حدوتة منسية" مختلف ومتحمس لردود الأفعال

بوسي تطرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "زيه تاني" (فيديو)

أسعار تذاكر حفل علي الحجار الغنائي ضمن مشروع "100 سنة غنا" بالأوبرا

"احضر الاتنين مع بعض".. التفاصيل الكاملة للحلقات الجديدة من برنامج SOLD OUT

مسلسل "حدوتة منسية" ينضم لقائمة الأكثر مشاهدة عبر WATCH IT

"زيه تانى".. بوسى تستعد لطرح أحدث أعمالها الغنائية

موعد عرض أولى حلقات مسلسل "إنترفيو" بطولة رنا رئيس على "WATCH IT"

تامر عطا الله ينتهى من الموسيقى التصويرية لفيلم "درويلة"

الأكثر قراءة

"72 ألف دولار مزورة".. كواليس القبض على مندوب إحدى الشركات داخل فرع للبنك الأهلى

شرفتونا يا أبطال.. يد مصر تنتزع بطولة إفريقيا من الجزائر وتتأهل لأولمبياد باريس

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

عاجل.. جلسة بين عبدالله السعيد وحسين لبيب لحسم انتقاله إلى الزمالك

عاجل| وقف إطلاق النار فى غزة.. تفاصيل اللقاء الثلاثى بين مصر وقطر وأمريكا غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

محمد عبد العزيز

عيد الفكر السنوى

خالد حريب

هجمات الحوثيين.. وقناة السويس

علي سعدة

نقاط حول خطاب الرئيس

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

التليفزيون الهندى: قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة انتكاسة لإسرائيل

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟