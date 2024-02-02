الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"آسف يا نفسي".. طارق الشيخ يطرح أحدث أعماله الغنائية (فيديو)

طارق الشيخ
طارق الشيخ

طرح المطرب الشعبي طارق الشيخ أحدث أعماله الغنائية بعنوان "آسف يا نفسي" وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي “يويتوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

أغنية “أسف يا نفسي” من ألحان طارق الشيخ وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي فضل الراوي والموزع الموسيقي محمد جابر.

كلمات أغنية "آسف يا نفسي": 

“ياما ناس بتضحك على نفسها، عشان تجيب الراحة لنفسها كل واحد فينا نفسه مرة واحدة يلاقي نفسه، ويقولها وحشتيني، ياللي كنتي غايبة عني والسبب كان ضعف مني واه يا نفسي سامحيني انا اللي بإيدي رخصتك، وع السلم ورقصتك لحد بجد ماخسرتك، انااسف يانفسي، ف وسط الناس وذليتك ودوست عليكي وطيتك وجيت علي جنب ورميتك، من حزني ومن يأسي يانفسي ياللي منعاني، وعزة نفسي جوايا يانفسي ياللي راسمالي وشاربه المر ده معايا اناشوفت الناس حوليا بتعلي، وانا واقف مكاني روحت عملت انا زي ماعملوا، وبقيت واحد أناني اناخدت الدنيا دي شطارة كنت مفكرها، دي شطاره اتاري مكسبها ده خسارة، ومغفلاني مبفكرشي حتي ف نفسي ولاباخد وادي مع نفسي، زي مااكون بيني وبين نفسي اناحد تاني يانفسي".

وطرح النجم طارق الشيخ مؤخرًا، أغنية جديدة تحمل اسم "لما النفس تهون علي النفس" تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في حربه مع الاحتلال الإسرائيلي.

النجم طارق الشيخ طارق الشيخ آسف يانفسي آسف يا نفسي محمد

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