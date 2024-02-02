غادة عادل لـ"الدستور": توقعت ردود الفعل الإيجابية حول "حالة خاصة" لأهمية قضيته

أعرب الفنانة غادل عادل، عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية التي حققها مسلسل "حالة خاصة" الذي عرض الأيام الماضية عبر منصة WATCH IT الرقمية.

وقالت غادة عادل في تصريحات لـ"الدستور" إنها كانت تتوقع ردود الأفعال القوية التي حققها المسلسل بسب قصة العمل التي كانت سببا أساسيا في موافقتها على التعاقد عليه، خاصة أنه لا يوجد أعمال تقدم للجمهور تتحدث عن مصابي التوحد.

ووجهت الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصة WATCH IT والمنتج طارق الجنايني على إتاحتهم الفرصة لتقديم عمل مها مثل حالة خاصة.

وأضافت أن الفن ما هو إلا انعكاس للواقع الذي نعيش فيه ولا بد أن يقدم كل القضايا والمشكلات الموجودة في المجتمع، مشيرة إلى أنه كان لا بد من تسلط الضوء على حالات التوحد.

وأكدت أنها تتمنى أن يكون هناك أعمال كثيرة تناقش قضايا الحالات الخاصة بشكل عام، لأنهم يحتاجون اهتمام كبير من المجتمع خاصة أنهم يتمتعون بمهارات متميزة.

وعن مشاركتها في عمل يضم العديد من الفنانين الشباب وكذلك التجربة الأولى لمخرج العمل، قالت غادة عادل إنها تجربة إيجابية وتعلمت الكثير من الجيل الجديد.

وشددت على أنها عقب تجربة مسلسل حالة خاصة أصبح لديها حماس كبير لتكرارها مرة أخرى.

وحاز مسلسل "حالة خاصة" اهتمام الجمهور الذين بحثوا عبر محركات البحث والمواقع الإلكترونية عن الحلقتين الجديدتين، وهما التاسعة والعاشرة، خاصةً أنها لاقت إعجاب الكثيرين ممن يهتمون بمشاهدة العمل الفني منذ بداية عرض أولى حلقاته عبر المنصة الرقمية Watch it.

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويشارك في بطولته كل من الفنان طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبوالروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على سبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل آدم وهدان، آدم النحاس، وتأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج طارق الجناينى.