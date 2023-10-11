الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

كواليس تصوير فيلم "وقت إضافى" لخالد الصاوى وعمرو عبدالجليل

وقت إضافي
وقت إضافي

يشارك الفنان خالد الصاوي، في فيلم جديد "وقت إضافي"، والذي ينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية، وهو فكرة محمد دياسطي وسيناريو وحوار رشاد رشدي وإخراج أحمد جبة، والذى يجمعه بعدد من الفنانين باسم سمرة، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، وأحمد سلطان وعدد آخر من الفنانين.

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ويُقدّم الفنان خالد الصاوي شخصية كوميدية، وجديدة عليه، وحصل "الدستور" على صور من داخل كواليس تصوير فيلم "وقت إضافي"، والتي ظهر فيها عدد من أبطال الفيلم على رأسهم الفنان خالد الصاوي الذي يظهر خلال أحداث العمل كشخصية كوميدية، والفنان حمادة صميدة، وعمرو عبدالجليل، ونسرين أمين.

خالد الصاوي يستعد للبحر الأسود

ويعيش الفنان خالد الصاوي، حالة من الروّاج الفني بسبب تصويره فيلم سينمائي جديد باسم "البحر الأسود"، وبدأ تصويره في سرية تامة بصحبة المخرج علاء الدين مصطفى، على أن يتم الانتهاء من التصوير بشكل فعلي نهاية العام الجاري 2023.

ويتم تصوير الفيلم بشكل مستمر بين بطل العمل النجم خالد الصاوي وكل الأبطال المشاركين، على أن يتم إعلان اسم نجمة كبيرة خلال أيام قليلة لتلحق بأيام التصوير.

وقال علاء الدين مصطفى إنه يقوم بإخراج العمل وتأليفه، مؤكدًا أنه سوف يكشف عن تفاصيل وقصة الفيلم بالكامل فور الانتهاء من التصوير؛ مشيرًا إلى أن العمل سيكون مفاجأة للجميع؛ مضيفًا أن الفيلم يشارك في بطولته كل من ثراء جبيل وحمزة العيلي ويوسف عمر ومحمد الجداوي وكريم علي.

تفاصيل فيلم وقت إضافي 

تجدر الإشارة إلى أن فيلم "وقت إضافي" يضم مجموعة من النجوم من بينهم: “بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، باسم سمرة، نسرين أمين، أحمد سلطان، من فكرة محمد دياسطي، سيناريو وحوار رشاد رشدي، ويحمل توقيع المخرج أحمد جبة”.

فريق عمل فيلم وقت إضافي
فريق عمل فيلم وقت إضافي
فريق عمل فيلم وقت إضافي
فريق عمل فيلم وقت إضافي
فريق عمل فيلم وقت إضافي
فريق عمل فيلم وقت إضافي
البحر الأسود فيلم البحر الأسود فيلم وقت إضافي وقت إضافي كواليس تصوير

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