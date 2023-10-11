الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أبطال على خط النار.. مراسلو "القاهرة الإخبارية" فى فلسطين ولبنان ينقلون الأحداث

مراسلو القاهرة الإخبارية
مراسلو القاهرة الإخبارية

عندما دقت عقارب الساعة 6 صباحًا، في الـ7 من الشهر الجاري، بدأ هجوم مفاجئ من حركة حماس، على قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتمكنت قوات تابعة لكتائب عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، من اقتحام بلدات غلاف غزة.

وتمكنت قناة "القاهرة الإخبارية" من خلال شبكة مراسلين هناك، أن يقدّموا على مدار 24 ساعة تغطية حية وصادقة لما يحدث هناك، وأصبح المراسلون حينها على خط النار لتقديم تغطية مميزة لما يحدث في الأراضي الفلسطينية واللبنانية.

ووقف مراسلو قناة القاهرة الإخبارية ينقلون الأحداث لحظة بلحظة، تحت القصف الإسرائيلي سواء في غزة أو على الحدود اللبنانية، إلا أن رغبتهم في نقل الحقيقة جعلتهم يقفون دون خوف من القصف، والضربات الصاروخية من حولهم، وذلك لنقل الصورة كاملة.

دانا أبوشمسية، هي أبرز مراسلي القاهرة الإخبارية، في فلسطين، تحديدًا غزة، جسارتها جعلتها تقف على خط النار دون خوف، لتقدم التقارير والأخبار لحظة بلحظة على الرغم من تعرض بعض المباني منها للإخلاء لضرب قوات الاحتلال الإسرائيلي لها.

ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية في رام الله، تعمل في ظل الظروف الصعبة التي تواجه فلسطين، بسبب أن غزة أصبحت معزولة عن العالم، نتيجة نقص كبير في الإمدادات والكهرباء والخدمات الرئيسية منها الاتصالات.

منى عوكل، مراسلة القاهرة الإخبارية في غزة، تقف أمام الكاميرات لتنقل الصورة للمشاهدين بضراوة كبيرة، خاصة أنها تعيش تحت التهديد من قِبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، لأن المنطقة التي تسكن فيها أيضًا جاء أمر بإخلائها.

أحمد سنجاب على حدود لبنان

استطاع أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" في لبنان، نقل تغطية بشكل مختلف للمجازر والجرائم الإسرائيلية التي يقوم بها الاحتلال على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، دون خوف لنقل الصورة واضحة وكاملة للمشاهد عبر شاشات التليفزيون.

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