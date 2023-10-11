لطفي لبيب يبدأ تصوير فيلمه الجديد "بيست تريند"

بدأ الفنان القدير لطفي لبيب، تصوير فيلمه الجديد "بيست تريند"، والفيلم من إخراج مازن الجبلي، ويشاركه البطولة الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، والفنان عمرو عبدالجليل.

ويجسد الفنان لطفي لبيب، شخصية رئيسية في الخط الدرامي للفيلم، الذي ينتمي لنوعية الأفلام الكوميدية الاجتماعية، وبعد انتهاء المخرج من اختيار الأماكن التي من المقرر التصوير فيها، والاتفاق عليها، بدأ طاقم العمل التصوير.

ومن خلال هذا الفيلم يعود الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إلى عالم السينما من جديد بعد غياب دام لأكثر من 11 عامًا، بعد آخر فيلم ظهر فيه "قشطة يابا".

أحدث أعمال الفنان لطفي لبيب

يُجدر الإشارة إلى أن الفنان لطفي لبيب، كانت آخر أعماله الفنية هو فيلم مرعي البريمو، وهو من بطولة الفنان محمد هنيدي، وشارك فيه مجموعة من النجوم، أبرزهم غادة عادل وعلاء مرسي.

وقال الفنان لطفي لبيب عن فيلمه مرعي البريمو، مع الفنان محمد هنيدي: "الفن وحشني، وأركز الفترة الحالية في الكتابة الفنية، شغوف جدا بالكتابة خاصة السيناريوهات ومعالجة الأفلام، أعشق الكتابة عن المجتمع المصري، نحتاج أعمالا درامية قريبة من الشارع المصري، والفن قادر على تحسين أوضاع المجتمع المصري”.