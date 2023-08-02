الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لطفى لبيب يطمئن الجمهور على صحته: محبتهم وصلتنى

لطفى لبيب
لطفى لبيب

طمأن الفنان لطفي لبيب، الجمهور على حالته الصحية، قائلًا: "أنا بخير وصحة جيدة، وخوف الناس على صحتي كان رد جميل، ومحبة الناس وصلتني أثناء معاناتي الصحية".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": "سعيد بمحبة الناس، وكنت حريصا على احترام المشاهدين، ولم أحلم برد فعل الناس على معاناتي الصحية".

وأردف: “الوسط الفني دائما مشغول، لكن سعيد حامد ومحمود حميدة وأحمد عبد العزيز كانوا دائمًا بيزوروني”.

وكشف عن أنه يشارك مع محمد هنيدي في الفيلم الجديد، مردفا: “الفن وحشني، وأركز الفترة الحالية في الكتابة الفنية، شغوف جدا بالكتابة خاصة السيناريوهات ومعالجة الأفلام، أعشق الكتابة عن المجتمع المصري، نحتاج أعمال درامية قريبة من الشارع المصري، والفن قادر على تحسين أوضاع المجتمع المصري”.

لطفي لبيب الحالة الصحية للطفي لبيب الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب

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