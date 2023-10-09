الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بالتفاصيل.. أجندة حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورتها الـ 32

مهرجان الموسيقى العربية
مهرجان الموسيقى العربية

قررت إدارة الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية، إهداء هذه الدورة لروح سيد درويش، تقديرًا له على مسيرته الفنية العظيمة التي أثرى بها عالم الموسيقى، وذلك من خلال إعلانهم في المؤتمر الذي أقيم اليوم، بدار الأوبرا المصرية.

ويستعد النجوم لإحياء حفلات غنائية ضمن فعاليات الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية، المقرر إقامتها بدءً من يوم 24 أكتوبر وحتى يوم 2 نوفمبر المقبل، على مسارح دار الأوبرا بمختلف المحافظات.

ويرصد "الدستور" جدول حضور الفنانين، ضمن برنامج الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية، في سياق السطور التالية.

واستقرت إدارة مهرجان الموسيقى العربية تحت رئاسة المايسترو هاني فرحات، على أن يكون عمر خيرت وأصالة نجما حفل الافتتاح، بينما تحيي أنغام حفل الختام.

ويشارك كل من تامر عاشور وحمزة نمرة في مهرجان الموسيقى العربية للمرة الأولى في هذه الدورة، حيث يحيي نمرة حفلًا يوم 28 أكتوبر، بينما يقدم عاشور حفله يوم 30 أكتوبر.

ويقدم عدد آخر من الفنانين حفلات غنائية طوال أيام فعاليات الدورة الـ 32، أبرزهم علي الحجار سيكون موعد حفله في يوم الخميس الموافق 1 من شهر نوفمبر ويوم 26 أكتوبر، وحفل مدحت صالح في يوم 31 اكتوبر، هاني شاكر في يوم 27 أكتوبر، مي فاروق 25 أكتوبر، أحمد سعد في مطلع شهر نوفمبر، إيمان عبد الغني، مروة ناجي، خالد سليم، مروة ناجي، عبير نعمة، أحمد جمال، نداء شرارة، بتول بني، كارمن سليمان.

 ووجهت الاوبرا الدعوة لأساتذة وطلاب الاكاديميات المتخصصة لحضور فعاليات المؤتمر العلمى المصاحب والذى تعقد جلساته أيام السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الاربعاء 21، 22، 23، 24، 25 أكتوبر على المسرح الصغير وتبدأ فى العاشرة صباحًا ويناقش موضوع الموسيقى العربية تنوع وثراء من خلال 4 محاور هى الموسيقى العربية التقليدية وتنوع روافدها الثقافية، الأغنية العربية المعاصرة.. مصادر موسيقية متنوعة، الموسيقى الشعبية في العالم العربي.. تنوع ثقافي ثرى، الإبداع الموسيقى الفنى المعاصر واستلهام الموسيقى العربية في العالم العربي وخارجه.

إدارة الدورة مهرجان الموسيقى العربية الموسيقى العربية سيد درويش جدول حضور الفنانين برنامج الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية

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