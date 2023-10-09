التفاصيل الكاملة للمؤتمر العلمي ضمن الدورة 32 لمهرجان الموسيقى العربية

تنطلق أولى فعاليات المؤتمر العلمي على هامش فاعليات الدورة 32 لـمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية يوم 21 أكتوبر الجاري، على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

ويناقش المؤتمر العلمى هذا العام، موضوع الموسيقى العربية تنوع وثراء من خلال 4 محاور هى الموسيقى العربية التقليدية وتنوع روافدها الثقافية، والأغنية العربية المعاصرة ومصادر موسيقية متنوعة، والموسيقى الشعبية في العالم العربي والتنوع الثقافي الثرى، والإبداع الموسيقى الفنى المعاصر واستلهام الموسيقى العربية في العالم العربي وخارجه.

وتضم المسابقة ثلاثة أقسام، الأول يحمل اسم الدكتورة رتيبة الحفنى ويخصص للغناء العربى للشباب من سن 18 حتى 40 عام وتم رصد ثلاثة جوائز للفائزين بإجمالي 135 الف جنيه ويشترط للمشاركة أن يؤدي المتسابق أحد أعمال سيد درويش واخر من اختياره، اما القسم الثانى تم تخصيصه للعزف المرتجل على آلات ( القانون، العود، الكمان، الناى، التشيللو ).

واشترطت المسابقة أن يكون عمر المتقدم من 18 حتى 45 عام وأن يقوم بأداء ارتجال حر وتصل مجموع جوائزه الى 135 الف جنيه تمنح لثلاثة فائزين، أما القسم الثالث خصص للتوزيع الموسيقى الاوركسترالى وأتيح الاشتراك به لجميع الاعمار على ان يقوم المتسابق بتقديم توزيع اوركسترالى لاحدى مؤلفات الموسيقار سيد درويش وتم رصد مبلغ 120 ألف جنيه كجائزة للعمل للفائز والذى يتم عزفه فى ختام الفعاليات، بالاضافة الى معرض لفنون الخط العربى للفنان خليفة الشيمى يقام فى الفترة من 20 حتى 30 اكتوبر.

وتجرى المنافسات الأولية للمسابقة أيام الجمعة 13، الجمعة 20، السبت 21 اكتوبر اعتباراً من الثالثة بعد الظهر وتقام التصفيات النهائية يومى الجمعة، السبت 27، 28 اكتوبر.

ووجهت الاوبرا الدعوة لأساتذة وطلاب الاكاديميات المتخصصة لحضور فعاليات المؤتمر العلمى المصاحب والذى تعقد جلساته أيام السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الاربعاء 21، 22، 23، 24، 25 أكتوبر على المسرح الصغير وتبدأ فى العاشرة صباحاً ويناقش موضوع الموسيقى العربية تنوع وثراء من خلال 4 محاور هى الموسيقى العربية التقليدية وتنوع روافدها الثقافية، الأغنية العربية المعاصرة .. مصادر موسيقية متنوعة، الموسيقى الشعبية في العالم العربي .. تنوع ثقافي ثرى، الإبداع الموسيقى الفنى المعاصر واستلهام الموسيقى العربية في العالم العربي وخارجه.

ويشارك في المؤتمر العلمى 61 باحث ومقرر منهم 46 باحث و10 مقررين لادارة الجلسات و5 مبدعبن لتجارب فنية.

والباحثون هم كل من "عبد العزيز بن عبد الجليل (المغرب )، أحمد عبد الله دعوب (ليبيا) ، الدكتور محمد غوانمة (الاردن ) ، الدكتور عدنان خلف ساهي (العراق) ، الدكتور محمد أحمد جمال (البحرين) ، الدكتور فيصل خليفة العربيد (الكويت) ، ناصر محمد الناعبي (عمان ) ، ليلى خليل ( لبنان) ، الدكتور حبيب ظاهر العباس (مصر ) ، الدكتور معتصم عديلة (فلسطين) ، الدكتورة أحلام أكبر (الكويت ) ، الدكتور محمد واصف (الاردن) ، الدكتور محمد جاسم محمد حسن جمال (الكويت)، الدكتور خالد القلاف (الكويت) ، الدكتورة مها العربي (مصر ) ، الدكتور محمد سيف الدين علي التجاني (السودان) ، الدكتور أحمد عبد الحميد عبد الخالق (الكويت ) ، دكتور الاب يوسف طنوس (لبنان) ، الدكتور نبيل عبد العزيز (المغرب) ، الدكتور نبيل الدراس (الاردن) ، الدكتور عماد الغدامسي (تونس )، الدكتورة ميليسا سكوت (امريكا )، الدكتور وسيم عبد المنصف (تونس) ،الاستاذ محسن عبد الملك (تونس)، الاستاذ فريد بن عمر ( تونس) ، الاستاذ كيرا واتس (امريكا )، الدكتور احمد الواصل (السعودية)، الدكتور ميشال شمالي (لبنان)، الدكتور اشرف عبدالرحمن (مصر)، الدكتور عبد المنعم بن حامد (ليبيا)، الاستاذة هبه محمد معين ترجمان (سوريا)، الدكتور محمد المصمودي (تونس)، حاج محمد الحبيب (الجزائر ) ، الدكتور لواتي فاطمة (الجزائر )، الدكتور مروان فوزي (مصر)، الدكتور حلمي بنصير (تونس )، الدكتور هاني يونس سليم الخطيب (الاردن) ، الدكتور عصام الجودر (البحرين) ، الدكتور كمال يوسف (السودان) ، وجدى أبو ذياب (لبنان) ، الدكتور بديع الحاج (لبنان) ، الدكتور بلال الشيخ (مصر) ، طارق سالم العسكر (الكويت) ، رعد نائل الزبن (الأردن) ، الدكتور إيهاب صبرى (مصر) ، الدكتورة ثناء الحلوة (لبنان)

ويصاحب المؤتمر العلمى استعراض لعدد 5 تجارب فنية متنوعة تقام على المسرح الصغير هى على التوالى نزهة النفوس لـ نانسى منير ( مصر ) فى السابعة مساء السبت 21 اكتوبر، غناء اكابيلا لتراث الموسيقى الغربية بشكل بوليفونى لـ الدكتور نبيل عبد العزيز ( المغرب ) فى السادسة مساء الاحد 22 اكتوبر، بيت الموسيقى النجدة الشعبية لـ الدكتور هياف ياسين ومنى زريق ( لبنان ) فى السادسة مساء الاثنين 23 اكتوبر، موسيقى الطرب فى عصر الذكاء الاصطناعى الدكتور فادى غوانمة ( الاردن ) فى الخامسة مساء الثلاثاء 24 اكتوبر، الجيتار بين الموسيقى العربية وموسيقى الفلامنجو لـ على خطاب ( مصر ) فى السادسة مساء الاربعاء 25 اكتوبر.